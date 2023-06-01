Общество

Игорь Иванов: Государство и родители объединенными усилиями несут заботу о детях

С Днем защиты детей жителей Псковской области поздравил председатель Псковского облсовпрофе Игорь Иванов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного совета профессиональных союзов.

Фото: пресс-служба Псковского областного совета профессиональных союзов

«Сегодня, 1 июня, в первый день лета, весь мир отмечает, пожалуй, один из главных праздников - День защиты детей. Этот день в начале лета напоминание всему обществу об ответственности за них, о важности всесторонней заботы о детях, об их здоровье, благополучии и перспективах в будущем», - напомнил Игорь Иванов.

Председатель Псковского облсовпрофа отметил, что государство и родители объединенными усилиями несут заботу о детях - о следующих поколениях, которые в будущем будут продвигать страну вперед, заботиться о всеобщем благополучии.

Игорь Иванов добавил, что сегодня для всестороннего развития и здоровья детей делается многое - создаются всё новые и новые меры поддержки, строятся и модернизируются новые детские сады и школы, игровые и спортивные площадки. Организуются различные мероприятия и соревнования.



«В этот день от имени профсоюзного движения Псковской области хочу пожелать всем детям и их родителям здоровья, семейного благополучия, мирного неба над готовой. Пусть ваш дом будет наполнен любовью и заботой!» - заключил Игорь Иванов.