Общество

Землю - многодетным

В День защиты детей, 1 июня, Псковское областное Собрание депутатов приняло закон, расширяющий возможности многодетных для бесплатного получения земли. Теперь землю им будут выдавать с видами разрешенного использования не только «для индивидуального жилищного строительства», но и «для ведения личного подсобного хозяйства» и «для ведения садоводства». Однако к разведению скота и дачным массивам нововведение имеет слабое отношение. Новые земли позволят сократить дефицит участков, на которых большие семьи смогут построить собственный дом. В особенностях выделения земли по новым правилам разбиралась обозреватель Псковской Ленты Новостей Юлия Магера.

Очередь на 5000 семей

Изменения в закон «О предоставлении гражданам, имеющим трех и более детей, земельных участков в собственность бесплатно на территории Псковской области» были инициированы губернатором Михаилом Ведерниковым. Предложенные поправки областное Собрание приняло 1 июня сразу в двух чтениях, они вступят в силу через десять дней после официального опубликования.

Закон заработал в мае 2017 года. Первоначально в нем был прописан только один вид разрешенного использования земли, которую могут получить от государства многодетные — для индивидуального жилищного строительства. Принятые поправки добавляют к нему виды «для ведения личного подсобного хозяйства» и «для ведения садоводства». Последний пункт особенно озадачил тех, кто следит за процессом законотворчества в регионе или ждет своей очереди на выделение земли — таких в Псковской области более 5000 семей. Получается, многодетных отправят жить в садоводческие товарищества? Это не совсем так.

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Как выяснила Псковская Лента Новостей изменения продиктованы просьбами семей, живущих в райцентрах или в деревнях. Прежние требования к участкам — только под ИЖС — не совсем отвечали интересам тех, кто ведет сельский образ жизни. В частности, на таком участке нельзя содержать домашний скот. Однако это разрешено на участках под ЛПХ. Но не всем нужны яйца от своих кур и молоко от собственной коровы. А земля под строительство дома нужна. Что делать, если в поселке не осталось свободной земли под ИЖС? В этом случае пригодятся участки для садоводства. Зачастую, они находятся в пределах населенного пункта (только в этих границах разрешено выделять землю многодетным). Законодательство не ограничивает размер дачных домов и разрешает оформлять в них регистрацию — то есть дом на такой земле будет отличаться от дома, построенного на земле под ИЖС, только на бумаге. Однако ранее получить такую землю семьи не могли, так как этот вид разрешенного использования не был прописан в законе.

Получение участка на обеих категориях земель, теперь включенных в закон, не обязывает разводить скот или разбивать сад. Однако на них можно построить дом — в этом главная цель нововведения. У многодетных увеличатся возможности получить землю под строительство, а очередь станет двигаться быстрее.

Условно бесплатные

При упоминании земель для ведения садоводства, в первую очередь, на ум приходят дачные товарищества. В них многодетные тоже смогут получить участки, если СНТ расположены на землях населенных пунктов. Однако Анатолий Кочкин, председатель СНТ «Восток» на реке Кебь, сомневается, что дачная земля будет востребована среди многодетных. В первую очередь, потому что и без изменений в законодательстве многодетные семьи (как и семьи бездетные и люди, вовсе не создавшие семью) уже имеют возможность обратиться в садовые товарищества с просьбой о выделении нераспределенных участков. Таких в садоводствах вокруг Пскова насчитывается 948. Однако потому они до сих пор никому и не пригодились, что находятся в нераскорчеванном лесу или на неэлектрифицированном болоте.

«Были бы хорошие участки, давно бы их разобрали, - констатирует Анатолий Кочкин. - Правление садоводства заинтересовано, чтобы все участки обрабатывались. Мы не препятствуем, если кто-то обращается, не отказываем в распределении».

Существует и другой тип пустующих участков. Расположены они в хороших местах, на центральных улицах дачных поселков. И зарастают бурьяном годы, а то и десятилетия. В 90-е после разрешения на оформление дач в собственность, члены садоводств приватизировали землю. Однако за прошедшее время многие из них перестали интересоваться земледелием или отошли в мир иной, а наследники регистрацию своих прав не оформили.

«Участки остались подвешенными, - сокрушается председатель «Востока». - Процедура прекращения права собственности возможна только через суд. Прецедентов в Псковской области не было ни одного, поэтому непонятно, что и кто должен делать».

В любом случае, он считают землю в садоводстве неподходящей для строительства дома на большую семью. Во-первых, участки по шесть соток вряд ли подойдут семьям, где воспитывают минимум трех несовершеннолетних детей. Во-вторых, есть проблемы с водой — не на каждом участке хватит дебита даже для колодца, не говоря уже о полноценной скважине. Немало хлопот дачникам доставляет тот факт, что в части садоводств электросети стоят на балансе не у энергетиков, а принадлежат самому товариществу. При круглогодичном проживании встанет вопрос с посещением детских садов, школ, медучреждений, кружков. То есть возникнут сложности с использованием объектов социальной инфраструктуры, необходимых семье с детьми, но отстоящих от дачных поселков на приличном расстоянии. Не в каждом из них есть даже магазин. Все-таки дача — это больше про отдых в теплое время года.

К тому же, выделение участка в садоводстве хоть и бесплатно, но члены товарищества платят ежегодные взносы. На эти деньги, в том числе, вывозят мусор, ремонтируют и чистят дороги.

Впрочем, у многодетных будет возможность выбрать. Возможно, кому-то для счастья не хватало именно дачного участка, а с массовым выделением земли в СНТ под семейное строительство власти активнее обратят внимание на проблемы садоводов и помогут их решению. В любом случае, насильно на дачу большие семьи никто не погонит. У них по-прежнему остается возможность отказаться от предложенной государством земли и найти подходящий участок самостоятельно.

Юлия Магера