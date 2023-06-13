Общество

Приоритетное направление в работе «Единой России» назвал Александр Козловский

Приоритетное направление в работе политической партии «Единая Россия» назвал депутат Госдумы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии Александр Козловский в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«У нас существует программа, которая была сформирована на выборах в Государственную Думу. Часть проектов уже запущена, ежегодно мы дополняем ее по новым направлениям. Сейчас приоритетом я считаю работу однопартийцев по вопросам, связанным с СВО. Это наша основная задача, цель, все ресурсы брошены на это. Второе – действующие программы: ремонт и реконструкция школ, строительство новых учебных заведений, газификация. Это все действительно работает на федеральном уровне и ощущается в быту», – отметил парламентарий.

Также Александр Козловский добавил, что важным направлением в работе партии является развитие спорта – партийная программа «За самбо», развитие туристической отрасли, а в первую очередь – поддержка внутреннего туризма.

«На местах, в районах наши кандидаты работают с гражданами, собирают вопросы и на своем уровне также формируют свои программы, которые мы будет отрабатывать и при необходимости поднимать до федерального», – заявил депутат.