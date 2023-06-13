Общество

Часы для изучения основных школьных предметов не сократятся в пользу новых дисциплин - эксперт

Отведенные для изучения основных школьных предметов часы не сократятся в пользу новых дисциплин. Об этом директор псковской гимназии №29 Елена Синева рассказала в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«В моей практике точно такого не было. Мы не сокращали, ни в коем случае не имеем права, потому что в учебном плане есть обязательная часть, это основные предметы. На сегодняшний день это по начальному общему образованию, это русский язык, литературное чтение и окружающий мир. Если мы берем основное, то это шесть обязательных предметов, от которых мы отказаться абсолютно не можем. Мы обязательно должны выполнить учебный план и дать содержание, которое прописано в образовательных стандартах», – рассказала Елена Синева.

Она уточнила, что новый предмет школьной программы «Разговоры о важном» тоже изначально принимали с большими опасениями, но благодаря тому, что его грамотно вписали в учебный план, сейчас родители, учащиеся и педагоги тепло к нему относятся.