Общество

Директор псковской гимназии положительно оценила привлечение школьников к общественно-полезному труду

Общественно-полезный труд полезен, в первую очередь, для самих школьников. Такое мнение директор псковской гимназии №29 Елена Синева рассказала в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Например, при приеме в школу сейчас родители подписывают согласие об участии их ребенка в общественно-полезном труде. Что мы здесь подразумеваем? Это не эксплуатация детей. Общественно-полезный труд полезен, в первую очередь, самому ребенку. Это элементарные навыки: навести порядок в учебном кабинете, помыть доску, вынести воду, протереть парту. Это и есть дежурства, как это было», – рассказала Елена Синева.

Она добавила, что есть родители, которые категорически от этого отказываются. Таких детей не привлекают к общественно-полезному труду.

«Но это значит, что его и в семье не привлекают к труду. Будет ли такой ребенок помощником своим родителям, когда вырастет, если в нем это не воспитали?» – заключила Елена Синева.