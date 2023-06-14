Общество

Псковская школа межэтнической журналистики в восьмой раз сертифицирована для участия во Всероссийском наставническом проекте

Журналист из Пскова прошла сертификацию для участия во всероссийском наставническом проекте «Школа межэтнической журналистики» в 2023 году. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковской школе межэтнической журналистики.

Фото здесь и далее: Псковская школа межэтнической журналистики

Установочная конференция школы межэтнической журналистики-2023 прошла в Общественной палате РФ в Москве. На форум приехали кураторы школ межэтнической журналистики из 18 регионов страны, чтобы послушать лекции преподавателей факультета журналистики МГУ, пообщаться с экспертами (по национальной политике, российскому законодательству и продвижению в социальных сетях), а также обсудить изменения в учебной программе.

Псковскую область на этой установочной конференции представляла неизменный руководитель регионального отделения Гильдии межэтнической журналистики, куратор школы межэтнической журналистики в Пскове, автор и ведущая программы «Анализируй этно» на радио ПЛН-FM (102.6 FM) Ольга Миронович.

В школе напомнили, что всероссийский наставнический проект «Школа межэтнической журналистики» реализуют Федеральное агентство по делам национальностей России и Гильдия межэтнической журналистики.

Псковская область в этом году будет участвовать в этом проекте в восьмой раз.

Бесплатные занятия псковской школы межэтнической журналистики начнутся в ПсковГУ в сентябре. А в конце ноября лучшие выпускники школы, как обычно, поедут на интенсив в Москву, а также примут участие во всероссийском форуме региональных и этнических СМИ и в торжественных мероприятиях всероссийского журналистского конкурса «СМИротворец».

Там добавили, что подготовленные учениками псковской школы межэтнической журналистики публикации уже три раза брали главный приз конкурса «СМИротворец» в номинации «Поколение мультимедиа». Так в 2020 году лучшей в этой номинации была признана статья 18-летней учащейся Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова Елизаветы Андреевой «Менталитет есть? А если найду?», опубликованная на сайте Псковской Ленты Новостей.

А в прошлом году в номинации «Поколение мультимедиа» Всероссийского конкурса «СМИротворец» победила студентка 4 курса факультета филологии Псковского государственного университета Татьяна Рачинская. Лучшей была признана её статья «Унесённые ветром: как скобари путешествовали по Дагестану автостопом», которая тоже была опубликована на сайте Псковской Ленты Новостей.

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Записаться в псковскую школу межэтнической журналистики можно в группе в социальной сети «ВКонтакте».