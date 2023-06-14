Общество

Кастинг новых участников «Битвы талантов» начался в Пскове

Кастинг желающих принять участие в новом сезоне «Битвы талантов» начался в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали организаторы.

Заявки желающих принимаются в официальной группе проекта. Для участия необходимо отправить информацию о себе и своем таланте в личные сообщения группы. Финал реалити-шоу «Битва талантов» состоится в канун Дня города — 21 июля в Зеленом театре.

Организаторами проекта выступают: Центр молодежных инициатив, РСМ, «МК в Пскове», продюсерский центр «Королев продакшн», при поддержке управления культуры администрации города Пскова.

Информацию можно уточнить по телефону: 8-911-350-19-14.