Общество

Более 21 тысячи псковских льготников сохранили право на набор социальных услуг

Свыше 21 тысячи жителей Псковской области, получающих ежемесячную денежную выплату (ЕДВ), сохранили за собой право частично или полностью получать набор социальных услуг (НСУ). Об этом псковской Ленте новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения Социального фонда России.

Набор включает лекарственное обеспечение, предоставление путевки на санаторно-курортное лечение, бесплатный проезд в пригородных электропоездах, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно. Указанные услуги можно получать в натуральной форме либо отказаться от их получения.

Наиболее востребованной мерой поддержки в регионе из НСУ является лекарственное обеспечение по рецептам. Сегодня им пользуется 3 918 человек. Полным пакетом НСУ пользуется 12 851 гражданин. В целом более 65 тысяч льготников в Псковской области имеют право на получение ЕДВ.

Варианты получения мер социальной поддержки в натуральной или денежной форме предусмотрены для того, чтобы льготники могли выбрать удобный для себя формат обеспечения. Процесс достаточно прост. Необходимо до 1 октября подать заявление через личный кабинет на портале госуслуг, в клиентской службе Социального фонда или многофункциональном центре. Указанный в заявлении вариант набора начинает действовать с 1 января следующего года. Если раньше заявление уже подавалось, новое заявление не требуется – набор будет предоставляться в выбранной форме до тех пор, пока человек не поменяет решение.