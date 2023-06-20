Общество

В Госдуме предложили законодательно закрепить маркировку вызывающих диабет продуктов

Депутат Госдумы от фракции ЛДПР Сергей Леонов предложил законодательно закрепить маркировку продуктов, вызывающих диабет, которая сейчас делается в добровольном порядке в рамках проекта Роспотребнадзора «Светофор». О разработке законопроекта Леонов сообщил в обращении на имя главы Роспотребнадзора Анны Поповой.

«ЛДПР уже приступила к разработке соответствующего законопроекта, суть которого сводится к тому, чтобы маркировать красным цветом продукты с повышенным содержанием сахара и жиров, желтым - с умеренным, зеленым - с безопасным для организма. Мы проводим консультации с экспертами, чтобы выработать корректные границы этих групп», - говорится в письме.

По словам депутата, эта система поможет россиянам оценивать свой рацион и внимательнее подходить к выбору здоровой пищи, пишет ТАСС.

Леонов отметил, что в июне 2018 года Роспотребнадзор запустил проект под названием Светофор», но он не был так эффективен, как мог бы быть, так как производители продуктов питания оказались не заинтересованы в том, чтобы предупреждать потребителя о наличии в их еде множества вредных веществ.

«Прошу вас, уважаемая Анна Юрьевна, направить в мой адрес статистику и основные выводы по проекту добровольной маркировки продуктов питания "Светофор" с целью подготовки соответствующего законопроекта на эту тему», - следует из письма Леонова.