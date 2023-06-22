Общество

Проект выходных и праздничных дней на 2024 год опубликовал Минтруд

Проект выходных и праздничных дней на 2024 год подготовил Минтруд. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного совета профессиональных союзов.

Стало известно, что новогодние выходные по проекту на 2024 год продлятся до 8 января. В феврале будут длинные выходные с 23 по 25 число, в марте - с 8 по 10, в апреле-мае с 28 апреля по 1 мая и с 9 по 12 мая. 12 июня будет одиночным выходным праздничным днем, а осенью 3 и 4 ноября. К новому, 2025 году, подготовили выходные с 29 по 31 декабря.

«График выходных дает возможность планирования, при этом в нашей стране количество нерабочих праздничных дней не выше, чем в других странах в среднем. Как сказал председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Викторович Шмаков, профсоюзы, если станет больше оплачиваемых праздничных дней, отказываться от них не будут. И я всецело его в этом поддерживаю. Люди труда отмечают праздники, отдыхают, занимаются личными делами и выходят на работу с новыми силами, а главное, это хороший метод профилактики профессионального выгорания», - прокомментировал проект Минтруда лидер псковского регионального профсоюзного движения Игорь Иванов.