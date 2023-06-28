Полиция планирует укрепить связи с населением Псковского района

Оперативно профилактическая операция «Быт» пройдет на территории Псковского района с 3 по 10 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ОМВД России по району.
В рамках проведения операции особое внимание сконцентрируют на:
- выявлении преступлений и правонарушений, предупреждении тяжких преступлений против личности, в том числе в сфере семейно-бытовых отношений;
- выявлении преступлений превентивных составов, в том числе совершенных на бытовой почве;
- выявлении лиц, склонных к совершению правонарушений и принятия к ним мер превентивного характера;
- выявлении лиц, проживающих без регистрации, без определенного места жительства;
- объявлении физическим лицам официальных предостережений о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступлений, административных правонарушений, разрешение которых отнесено к компетенции полиции, либо недопустимости продолжения антиобщественного поведения;
- установлении доверительных отношений с гражданами;
- осуществлении профилактических мероприятий в отношении несовершеннолетних правонарушителей, неблагополучных семей;
- выявлении лиц, содержащих притоны для потребления наркотических средств и психотропных веществ,
- раскрытии преступлений, розыске преступников, скрывшихся от следствия и суда;
- укреплении связей подразделений полиции с населением и обеспечение своевременного реагирования на правонарушения.
В случае наличия какой-либо значимой информации по данному направлению деятельности, просят обращаться по телефону: 676-872, 676-851, 676-902.