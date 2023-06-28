Общество

Полиция планирует укрепить связи с населением Псковского района

Оперативно профилактическая операция «Быт» пройдет на территории Псковского района с 3 по 10 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ОМВД России по району.

В рамках проведения операции особое внимание сконцентрируют на:

выявлении преступлений и правонарушений, предупреждении тяжких преступлений против личности, в том числе в сфере семейно-бытовых отношений;

выявлении преступлений превентивных составов, в том числе совершенных на бытовой почве;

выявлении лиц, склонных к совершению правонарушений и принятия к ним мер превентивного характера;

выявлении лиц, проживающих без регистрации, без определенного места жительства;

объявлении физическим лицам официальных предостережений о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступлений, административных правонарушений, разрешение которых отнесено к компетенции полиции, либо недопустимости продолжения антиобщественного поведения;

установлении доверительных отношений с гражданами;

осуществлении профилактических мероприятий в отношении несовершеннолетних правонарушителей, неблагополучных семей;

выявлении лиц, содержащих притоны для потребления наркотических средств и психотропных веществ,

раскрытии преступлений, розыске преступников, скрывшихся от следствия и суда;

укреплении связей подразделений полиции с населением и обеспечение своевременного реагирования на правонарушения.

В случае наличия какой-либо значимой информации по данному направлению деятельности, просят обращаться по телефону: 676-872, 676-851, 676-902.