Общество

Начинается видеотрансляция программы «Семейные ценности»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Семейные ценности», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Тема нового выпуска - «"Tinder-сюрприз". Опасности онлайн-знакомств».

Владелец Tinder окончательно уходит с российского рынка. Что теперь заменит это популярное приложение для романтических знакомств? Каковы основные риски, связанные с онлайн-знакомствами? Какую информацию о себе говорить не стоит? Что делать, если вы столкнулись с неприятным поведением со стороны собеседника во время онлайн-знакомства?

Об этом и многом другом ведущие Артем Татаренко и Анастасия Осипова поговорят с адвокатом Анной Здановской.

Трансляция завершена.