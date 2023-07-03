Общество

«Семейные ценности»: «Tinder-сюрприз». Опасности онлайн-знакомств. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Семейные ценности», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 3 июля. Тема нового выпуска - «"Tinder-сюрприз". Опасности онлайн-знакомств».

Владелец Tinder окончательно уходит с российского рынка. Что теперь заменит это популярное приложение для романтических знакомств? Каковы основные риски, связанные с онлайн-знакомствами? Какую информацию о себе говорить не стоит? Что делать, если вы столкнулись с неприятным поведением со стороны собеседника во время онлайн-знакомства?

Об этом и многом другом ведущие Артем Татаренко и Анастасия Осипова поговорили с адвокатом Анной Здановской.