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Наталья Юрченко о будущем улицы Кузбасской Дивизии и эксперименте с борщевиком

Гостем программы «Гайд-парк» стала депутат Псковской городской Думы, директор филиала ВГТРК «ГТРК "Псков"» Наталья Юрченко. В границы ее избирательного округа №8 входит так называемая территория Среднего Завеличья, в апреле там состоялся контрольный депутатский выезд. Какой прок от таких мероприятий? Когда демонтируют аварийные железобетонные конструкции рядом с домом №15 на улице Народной? Когда в Пскове начнется масштабная реконструкция улицы Кузбасской Дивизии? Какой эффективный способ помог избавиться от борщевика на участке улицы Народной? На эти и другие вопросы Наталья Юрченко ответила в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Прок от контрольных выездов

- В весенне-летний период проходят так называемые депутатские выезды. А на самом-то деле в гости в каждый округ выезжают ответственные лица администрации города, сопутствующих служб и, конечно, председатель Псковской городской Думы бывает практически на всех выездах. Такие выезды проходят практически еженедельно. Погода благоприятствует, люди в отпусках, можно пообщаться, порешать какие-то проблемы. В вашем округе такой выезд случился еще в апреле, на старте. Посетили, пожалуй, самые крупные проблемные адреса. Начнем с общего. Какой прок от такого выезда? Ведь вы и ваши коллеги можете пригласить руководителя управления городского хозяйства, как и других ответственных служб, в общем-то, в любой момент, даже по телефонному звонку, я уже не говорю, что можно депутатский запрос сделать. В таком случае, для чего нужна такая массированная атака в каждый округ по очереди?

- Это прекрасный вопрос. Вы сами же практически дали ответ — массированная атака, когда ты на депутатском выезде собираешь сразу большое количество людей, закладывается достаточно большой объем времени, и ты приглашаешь всех участников этого процесса. Понимаете, по одному общаться с руководителями достаточно сложно. Но когда к тебе приезжает, например, глава города Борис Андреевич (Елкин — ред.), допустим, руководитель УГХ Александр Валерьевич Грацкий, сразу же даются поручения, сразу же решаются вопросы.

Это очень, на мой взгляд, хорошая форма, когда на встречу к руководству города и депутатскому корпусу выходят граждане. Они как раз на этом участке очень активны, и там достаточное количество проблем. На мой взгляд, это прекрасная форма общения. Почему в апреле? Это старт основного сезона работ по благоустройству города. Несмотря на то, что уже бюджет полностью расписан и средства в этом году достаточно сложные, ограничены, тем не менее всегда можно найти варианты и выходы для решения определенных проблем, большого количества проблем.

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- Наталья Александровна, про эту массированную атаку чуть подробнее спрошу. Вы говорите, что гражданам приятнее общаться с руководством города, потому что можно задать самые разные вопросы. Присутствие высших должностных лиц города дает какой эффект? Их подчиненные при них не могут сказать депутату: «Нет»? Или: «Мы подумаем»? А только: «Да, обязательно сделаем»? И в этом суть тоже? Либо, с другой стороны зайду, комплексность вопросов?

- Понимаете, когда присутствует руководство непосредственно с гражданами, всегда выплывают, первое, дополнительные вопросы, которые я могу не знать, которые могут и руководители города не знать, потому что город занимает огромную площадь, невозможно знать все. Просто невозможно. Депутат в округе — человек, который владеет кругом основных проблем, но жители всегда могут уточнить, всегда могут подсказать. И одновременно там принимается коллегиальное решение, что здорово. Не так, как, допустим, иногда обвиняют чиновников: «Вы там что-то придумали». Нет, тут желание людей, их мнение, их видение ситуации. Таким образом возникает взаимодействие местного самоуправления с руководством города, с депутатами, и вырабатывается общее понимание, куда депутату идти, каким образом людям вопрос решать, каким образом взаимодействовать с управляющими компаниями. Например, руководство области очень хорошо воздействует на управляющие компании, и этим, конечно же, мы пользуемся.

«Стоунхендж» на улице Народной

- Пройдемся по адресам, по которым вы прошлись вместе, коллегиально, в ходе рабочего выезда. Первый из них — Народная, 15. Адрес очень сложный.

- Многолетние проблемы.

- Я 15 лет работаю. Года не было, чтобы мы туда не выезжали, либо в студиях что-то не обсуждали. То есть территория априори очень сложная, скажем так. Жители просят демонтировать старые железобетонные конструкции.

- «Ребра» мы их почему-то называем.

- «Стоунхендж» некоторые еще называют. По данным горожан, новый собственник объекта намерен арендовать землю возле многоквартирного дома и построить там таунхаус с подземной парковкой. Вот не удавалось 15 лет, а то и больше эти «ребра» удалить, убрать с глаз долой, из сердца вон. В какой стадии? Я понимаю, что очень сложно: и чисто физически сложно будет демонтировать, но процедура, наверное, еще сложнее.

- Давайте так: земля принадлежит гражданам этого дома, собственникам. Отмежевана дому. Без согласия 100% собственников ничего там сделать невозможно. Невозможно передать в аренду, что требует, собственно, новый собственник этой конструкции. То есть какой-то тоже нонсенс. И у меня возникает от этого когнитивный диссонанс, я бы так это назвала. И собственник требует, чтобы дом передал в аренду эту землю. На что собственники, ну, честно, могут просто не собирать собрание, выдать отрицательное заключение, не согласиться с этим, и все. Это первое.

Второе. Городская администрация ведет большую работу, судебную работу, находится сейчас это в судах для того, чтобы признать конструкции опасными. Для того, чтобы произвести, скажем так, отчуждение этих конструкций, чтобы их возможно было снести. Это собственность, к сожалению. И просто так их снести невозможно. Но очень бы хотелось.

Мы говорили с жильцами дома, со старшей дома, они очень активные. Там замечательный коллектив, который не даст себя в обиду. Из-за этих проблем они сплотились, и после ремонта фасада, на что, собственно, они нацелены, хотели бы нанести мурал. И с этим предложением тоже вышли, потому что фасад как раз огромный, на нем можно было бы что-то изобразить.

- Там и обзор неплохой.

- И обзор, да. Это очень перспективная территория, когда там будет достроена школа, благоустроен весь этот участок, это очень интересная локация. А жители сами хотят там небольшой сквер, скамейки. Хотят благоустроить этот кусочек.

Дорога до новой школы на улице Киселева

- Ох, какие перипетии про эти конструкции, «ребра», вы рассказали, не знала. Идем дальше. Гораздо больше определенности с упомянутой вами новой школой на 525 мест. Строительство, действительно, идет заметными темпами. Я неподалеку живу и вижу, как это все вырастает на Киселёва. Эта школа должна открыться уже в этом году. К 1 сентября объект должен быть сдан. Работа кипит. Однако жители округа спрашивают, как будут довозить детей до образовательного учреждения. И это комплексный вопрос. Это не точечный вопрос организации парковки рядом со школой, потому что мы понимаем: чтобы привезти 525 ребятишек, даже если половину, а половина живет рядом, это все равно сложности доезда, скажем так. Как этот вопрос будет решаться?

- Мы очень надеемся, что там будет выкошена вся трава, борщевик. Борщевик, кстати, уже покосили. Он был обработан. Какие-то если участки остаются, то будет повторная еще обработка. Спасибо УГХ, они очень оперативно на запрос отреагировали.

- Вернемся к вопросу борщевика чуть позже, потому что эта, простите, зараза, все равно растет.

- Там есть прекрасный опыт, совершенно гениальный, человек просил о нем рассказать. Мы вернемся. И, соответственно, чтобы доставлять детишек до школы, там будет организована дорога. Единственное, что со стороны «Электрона» это будет достаточно сложно. Видели? Там просто убитая дорога, несмотря на то, что есть собственники, это их земля. Собственник, пожалуй, если сделает, это будет хорошо. Но должен быть другой, альтернативный путь доставки. И я очень надеюсь, что этот кусок будет сделан, заасфальтирован. Должны быть сделаны дорожки, стоянка и проезд.

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- Вот, опять же, ругаемся на власть. А собственники-то, ребят? Надо и об этом не забывать.

- Ну вот, да, это же ваша земля. Причем к «Электрону» там много детей, много людей ездит.

Будущее улицы Кузбасской Дивизии

- Отчасти связанный с предыдущим вопрос — общая транспортная система на улице Кузбасской Дивизии, строительство второй очереди, ближе к храму Жён-Мироносиц.

- Получается между Юбилейной и храмом Жён-Мироносиц.

- Первая очередь — это то, что напротив «Акваполиса», чтобы проще ориентироваться, а вторая очередь — это ближе к храму Жён-Мироносиц.

- Это третья очередь. Вторая очередь, меня поправили коллеги, депутаты, которые тоже радеют за свои участки, вторая очередь — это Западная, расшивка этой аллеи с двух сторон, потому что там организовано сейчас двустороннее движение, а планируется по этому участку две полосы с одной и две полосы с другой.

- Хорошо, но по поводу ремонта третьей очереди, как идет проработка? Уже и госэкспертиза, и возможность вхождения в какие-то программы. Это процесс очень сложный. Расскажите о нем.

- Это основная работа и задача, которую выполняет Михаил Юрьевич Ведерников (губернатор Псковской области — ред.). Он привлекает огромное количество финансов в нашу область в части ремонта дорог, мы это видим абсолютно точно. Но сейчас, допустим, если мы говорим, вторая очередь — это Западная, мы стоим в третью очередь. Соответственно, у меня есть информация, что на 2024-2026 годы уже сместилось. Очень большой проект, очень затратный. И на самом деле там была проведена огромная работа. Опять же, замечательная работа, когда спрашивали людей, что необходимо на том участке.

Соответственно, там выделены и заезды, и стоянки, и стоянка огромная около женской консультации, ныне там поликлиника, рядышком и перинатальный центр, и четырехполосная дорога с двумя кольцами, заезды во дворы, параллельные улицы, освещение. Надо понимать, что затраты там колоссальные, не просто надо дорожку проложить.

- Нет, это новое строительство большой транспортной развязки, в том числе и примыкающей к Юбилейной, и здесь как параллель Коммунальной улицы.

- Поэтому цифра там колоссальная, цифра была в пределах 700 миллионов рублей. И я предполагаю, что именно так. На самом деле, там же еще стоят высоковольтные линии, которые не будут переноситься, потому что это еще большая цифра. Поэтому дорога остается в пределах всех коммуникаций, которые там проложены. Плюс мы не забываем, что и коммуникации нужно провести и так далее. То есть там огромный комплекс работ. И я очень-очень надеюсь, что Михаил Юрьевич добьется своего, как он обычно всегда этого добивается, и дорога будет сделана.

- Но все-таки перспектива 2024-2026 годов — это обозримая перспектива, скажем так. Дай Бог удачи в хорошем деле нашим властям. Для вас, как для депутата, это решило бы много проблем. Вы упомянули парковку рядом с перинатальным центром. Это тоже проблемная зона. Много лет, когда еще действовал прежний корпус перинатального центра, тогда уже говорили и жаловались жители близлежащих многоквартирных домов, что к ним приезжали и под окна ставили машины те, кто шел потом женскую консультацию.

- Видите, там же огромный комплекс зданий получается: там и детская областная больница, и городская больница, и стоматология, и перинатальный центр. Получается, и женская консультация, и теперь еще вторая поликлиника, у второй поликлиники второй корпус там. Там просто колоссальное движение автотранспорта, и дорога очень необходима.

Действительно, я смотрела проект, разглядывая его практически с лупой для того, чтобы можно было отвечать гражданам, что здесь будет, и ходила с этой картой, практически не расставаясь. Она у меня лежит на столе. Там, действительно, очень хороший проект.

- Наталья Александровна, а этот проект дороги и инфраструктуры предполагает дальнейшее развитие этого микрорайона? То есть там будет застройка или там останется частный сектор? Как эти планы учтены в проекте строительства новой дороги?

- Проектом дороги это не предусматривается, естественно. Это уже планы развития города.

- И это есть в планах развития города?

- В плане развития города там стоял Степановский лужок. Но это очень, скажем так, тоже капиталоемкий проект, поэтому он под большим вопросом.

- Это работа с инвесторами?

- Скорее всего, да.

Пыль на Подвишенской

- Жалобы проживающих в частном секторе на Подвишенской, не отпускают нас третья очередь Кузбасской Дивизии. Очень пыльно от автомашин. Сотни в день проходят, все объезжают перекресток Коммунальная-Юбилейная, срезают к городской больнице, если ехать по Коммунальной, и уезжают уже к мосту Александра Невского. Там, если постоять полчасика, можно увидеть, сколько таких хитрецов на автомашинах.

- Я вообще не вижу причины объезжать по этой улице.

- Там такая страшная дорога, если можно ее так назвать.

- Да, и зачем по ней ехать, когда можно совершенно спокойно... Ты не стоишь там час в этой пробке. В Пскове нет таких пробок. Коммунальная развязана очень достойно, там хороший светофор. Зачем объезжать мимо этих домов? Я не очень понимаю. Ты там 5 минут сэкономишь, но не бережешь свою подвеску.

Дело в том, что на улице Подвишенской, по информации администрации города, идет проектирование освещения. Люди просили, и это будет. И, конечно же, самый главный вопрос — строительство этой третьей линии. И частично снимется проблема, потому что как раз в ту сторону уже заезжать эти автомобили не будут, они будут проезжать мимо по основной магистрали.

Эксперимент по борьбе с борщевиком

- Ваш округ отчасти — это территория не только многоквартирных домов, но и частной застройки. В связи с этим есть ли жалобы на тот самый борщевик? Как можно победить это растение в условиях города?

- Жалобы на борщевик бесконечны, потому что это само по себе ужасное растение, у меня такое ощущение, что в ядерной катастрофе он выживет. Им нужно заниматься бесконечно. Мы у себя, допустим, в компании, его рубим, убиваем, что только не делаем, он продолжает расти. Причем это уже длится на протяжении многих лет.

- И чем больше забиваешь, тем активнее он старается выжить.

- Он пытается выжить, но мы понимаем, что семена сохраняют свою всхожесть чуть ли не 10 лет. Это на самом деле катастрофическое растение для экологии, для людей. На территории нашего округа его немного, и это очень радует, потому что он растет точечно, как раз в стороне улицы Подвишенской и по необработанной улице Кузбасской Дивизии - на другой стороне, где нет жилых домов. К счастью, около жилых домов его нет.

Я сейчас специально проехала, посмотрела, он протравлен. Он, действительно, в угнетенном состоянии, там единичные какие-то есть растения. Но я очень благодарна УГХ, потому что мы написали запрос, и они мгновенно отреагировали. Подрядчик хорошо отработал, в этом отношении благодарны, но мы будем дальше контролировать, потому что в прошлом году его было, конечно, гораздо больше.

Но я для себя увидела совершенно потрясающую картину, когда мы ходили по территории округа. Там нам встретился мужчина, он нам показался немножко странным изначально. Мы подошли, я говорю: «А что вы, простите, тут делаете?» Он смутился, и я заглянула — у него в коробочке лежат корни борщевика. Он говорит: «Я провожу опыт». Я говорю: «Хорошо, какой?» Он живет вообще в другой части города. Знаете, бывают болеющие люди, он хороший, абсолютно нормальный человек, у него нет никаких странностей, как показалось изначально. Он болеет за город. И вот он весной и ближе к осени проходит, выкапывает корешки. И вот на этом участке как раз — Народная, 15,13 — вся эта улица — там нет борщевика. Надо обратить внимание, даже молодой поросли. И он говорит абсолютно правильные, на мой взгляд, вещи: «Мужчины взяли лопатки, и два раза в год, ну, или три раза в год максимум прошли и просто прокопали эти корешки». Каждый если в своем дворе это сделает, то проблема будет решена. На больших площадях, конечно, это невозможно сделать. Но вот, допустим, у меня родители живут в деревне, они также закупаются и сами травят его, чтобы его не было, чтобы он не распространялся.

- Но ведь надо решать вопрос комплексно?

- Безусловно, комплексно. Но, допустим, если ты увидел один корешок у себя, ты его можешь вычистить. Где огромные поля, там люди не справятся, безусловно. Мы понимаем, что это была кормовая культура, она разрослась просто катастрофически.

Повод поставить памятник губернатору

- Она выполнила свою задачу, она прекрасно растет. Но что с этим делать теперь нам? Еще парочка вопросов, которые я считаю очень важными для развития любой территории. Начну с локального и характерного только для вашего округа, на котором есть и бомбоубежище, между прочим, и здание бывшего банно-прачечного комбината. Объект, как бы это помягче сказать, не в самом достойном состоянии.

- Страшный-страшный.

- В чьих руках судьба этих заброшенных зданий и кто несет ответственность за безопасность? Думаю, вас эти вопросы тоже очень беспокоят.

- Вопросы беспокоят. Бомбоубежище — я сейчас не буду про него даже говорить. Вопрос, что называется, очень сложный, и он в процессе. Быстро такие вещи, к сожалению, разрушаются, но, к сожалению, очень медленно восстанавливаются.

Что касается банно-прачечного комбината, там есть просто, на мой взгляд, гениальная задумка, я о ней узнала совсем недавно. Если это будет реализовано, можно сразу при жизни ставить памятник губернатору.

- Значит, инсайда вы не сделаете?

- Нет, я не имею права. Это вопрос, к сожалению, не моей компетенции. И мне кажется, такие вещи должен заявлять губернатор.

Отсутствие ТОСов

- Дай Бог, в ближайшее время. ТОСы, активность граждан. Какие вопросы удается решать силами общественного самоуправления?

- К сожалению, ТОСы в нашем округе не развиты совсем. У нас был организован один ТОС, так и не зарегистрирован устав. То есть зарегистрированы границы ТОСа, устав не зарегистрирован, соответственно, решение отменили буквально на прошлой сессии.

Я очень надеюсь, что наши граждане увидят результаты того, как наши соседи прекрасно это реализуют. Допустим, в округе у Юрия Бурлина и окошки ставят, и шлагбаумы, и полусферы. Молодцы, активисты, умницы. Но это должен быть дом, который вместе собрался, принял решение и это сделал. Потому что когда в доме у тебя 30% «за», 30% «против» и 30% «все равно», то тебе, к сожалению, что-то сдвинуть очень сложно. У нас появился очень хороший молодой человек, старший по дому на Юбилейной, по моему, 79. Мы его сподвигаем, потому что там сами, за свой счет, отремонтировали детскую площадку. Мы им помогли с краской, ребята сами все покрасили. Это инициативные люди, и мы их готовы поддерживать всеми силами.

- Тут от лидера все зависит?

- Тут, безусловно, от старшего по дому зависит. Но, понимаете, тот же старший по дому не может все решить один, один в поле не воин. Столкнулись очень многие при ремонте дворов, что кто-то за стоянки, кто-то категорически против. Здесь достаточно сложно найти консенсус. Конечно, нужно разговаривать с людьми, с жителями, объяснять это все. Это очень важная, большая работа. Конечно же, на старшем по дому висит просто невероятная ответственность. Но вот у меня есть, например, активист, которого я прям люблю и всем в пример ставлю. У нас есть на Рижском, 41 Алевтина Васильевна, которая доклевала меня. Мы должны посадить деревья, все, нам город согласовал, что вы самостоятельно это можете сделать. И, опять же, город нам выделяет кусочек забора, асфальтовую крошку для того, чтобы можно было разровнять, отгородить зеленую зону и организовать стоянку для людей. Золотая.

- Активистка, как вы сказали, «доклевала».

- Молодец, она умница, это правильно. И такая же есть у меня на Рижском, 49а - Галина Профеевна. Просто чудесная женщина. Завтра мы планируем установить там качели-балансир взамен непригодной.

- Это здорово. Часто в округе вот так вживую общаетесь? Судя по вашим социальным сетям, вы там так дома.

- К счастью, я теперь округ узнала, и хотелось бы больше общаться, конечно, со старшими. То есть у нас есть выборочные старшие по домам, уже познакомились. К сожалению, со многими старшими так и не удалось познакомиться лично, потому что не выходили просто на встречи. И мы записывали пожелания граждан, которые были непосредственно во дворе. Пытаемся какие-то вещи решить, разрулить. Но если старший по дому активный, он будет прекрасно отрабатывать и с депутатом, и с управляющей компанией, и в городе будет добиваться своих целей.

Беседовала Любовь Кузнецова

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