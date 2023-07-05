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Почему бассейн не вошел в смету ремонта школы в Острове, объяснил Андрей Ермаков

Почему бассейн не вошел в проектно-сметную документацию по ремонту школы №7 в Острове, объяснил врио председателя комитета по образованию Псковской области Андрей Ермаков на сессии регионального парламента 26 июля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания

Депутат Псковского областного Собрания Андрей Михайлов («Единая Россия») попросил объяснить, почему средняя зарплата учителя составляет около 36 тысяч рублей, когда это примерно равняется двум ставкам.

«Что так поверни, что так разложи. Кого мы обманываем? Вы говорите, что средняя зарплата учителя в Псковской области — 36 тысяч рублей. Но мы же понимаем, что речь идет о зарплате за работу на две ставки. Давайте честно скажем, что при работе на нормальную ставку зарплата учителя — 18 тысяч рублей», — выступил депутат.

Андрей Ермаков пояснил, что нет такого требования, чтобы средняя зарплата педагога определялась по оплате одной ставки. Он добавил, что совокупный доход не ограничен ставками.

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Депутат Андрей Михайлов также попросил объяснить ситуацию по ремонту бассейна.

«Много рассказали про критерии отбора школ для капремонта. Там выделено 80 млн рублей. Мы задавали вопрос в комитет, там есть бассейн. Нам было сказано, что бассейн не входит в ремонт, а он единственный в Островком районе», — заметил Андрей Михайлов.

Андрей Ермаков пояснил, что объем лимитов, который необходим с учетом ремонта бассейна, превышал выделенные средства.