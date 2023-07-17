Общество

Псковские таможенники пресекли незаконный вывоз более 20 тысяч долларов

Псковские таможенники пресекли незаконный вывоз валюты на российско-эстонской границе. Валюту обнаружили в багаже автомобиля гражданина Украины, рассказала Псковской Ленте Новостей пресс-секретарь Псковской таможни Наталья Князева.

Иностранец выезжал из Российской Федерации на легковом автомобиле марки Audi A6 AVANT через таможенный пост МАПП «Шумилкино».

Пассажирскую таможенную декларацию мужчина не подал, а при устном опросе сообщил, что перевозит наличные денежные средства в размере 6 тысяч евро и 300 тысяч рублей. Он заявил об отсутствии в его багаже и транспортном средстве валюты в размере более 10 тысяч долларов в эквиваленте, а также товаров, подлежащих обязательному письменному декларированию.

В результате таможенного контроля в личных вещах мужчины сотрудники таможни обнаружили 8 100 долларов США, 17 265 евро и 490 тысяч российских рублей.

За вычетом суммы, разрешенной законом к перемещению без декларирования, сумма незаконно перемещаемых денежных средств составила в эквиваленте 22 240 долларов США, что превышает двукратный размер суммы наличных денежных средств, разрешенной к перемещению без письменного декларирования.

В отношении гражданина Украины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 200.1 УК РФ (незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза наличных денежных средств, совершенное в крупном размере путем сокрытия и недекларирования).