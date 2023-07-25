Общество

Начинается видеотрансляция программы «Дело вкуса» о магии легендарного «Калейдоскопа»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Дело вкуса», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Сегодня ведущая Анна Машкова предлагает поговорить о легендарном псковском ресторане «Калейдоскоп».

Не одно поколение псковичей отметило здесь свадьбы, юбилеи, торжества и самые незабываемые встречи. В чем магия этого ресторана? Как старейшему заведению общепита удается поддерживать высокий уровень в условиях конкуренции? Ради каких блюд псковичи ходят в «Калейдоскоп» и какие новинки скоро появятся в ресторанном меню? Об этом и многом другом расскажет директор ресторана Елена Закирова. Это ее эксклюзивное интервью после пожара, произошедшего в «Калейдоскопе» в мае текущего года.

Трансляция завершена.