Общество

Белая цапля гуляет по дновской деревне Стволино. ФОТО

Белая цапля гуляет по деревне Стволино в Дновском районе.

Фото: газета «Дновец»

Как пишет газета «Дновец», предки считали, что увидеть белую цаплю - хорошая примета.

Как сообщают открытые источники, большая белая цапля - крупная околоводная птица семейства цаплевых, распространенная в теплых умеренных и тропических широтах как западного, так и восточного полушария.

Живет она вдоль различных водоемов как на морском побережье, так и внутри континента: заболоченных низинах, поймах и берегах рек, пресных и соляных озерах, эстуариях и мангровых зарослях. Кроме того, ее можно увидеть в сельскохозяйственных угодьях, открытых полях, рисовых посадках и вдоль дренажных канав. Охотится цапля на мелководье или на суше.