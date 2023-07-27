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Экс-лидер псковского «Яблока» Лев Шлосберг* празднует 60-летие

Члену Федерального политического комитета партии «Яблоко», заместителю председателя Псковского регионального отделения «Яблока» Льву Шлосбергу* сегодня, 30 июля, исполнилось 60 лет.

Лев Шлосберг родился 30 июля 1963 года в городе Пскове. В 1985 году окончил Псковский государственный педагогический институт имени С. М. Кирова, исторический факультет. В 1985 году был воспитателем и учителем в Себежском специальном профтехучилище №1 Псковской области. С 1985 года проходил службу в рядах Советской Армии (Закавказский военный округ, ракетные войска сухопутных войск, гарнизон Вазиани). В 1987 году снова стал воспитателем и учителем в Себежском специальном профтехучилище №1 Псковской области.

С 1990 по 2014 год был учредителем и директором Центра социального проектирования «Возрождение». С 1992 по 2010 год выступал соавтором проекта и учредителем Псковского Вольного университета (негосударственного высшего учебного заведения).

С 1998 по 2006 год был председателем Общественной палаты города Пскова. С 2001 по 2015 год - директор (до 2015 года) и главный редактор (до 2013 года) газеты «Псковская губерния».

С 2011 по 2015 год - депутат Псковского областного Собрания депутатов 5-го созыва, заместитель председателя комитета по законодательству, экономической политике и местному самоуправлению, руководитель фракции «Яблоко».

С 2016 по 2021 год - депутат Псковского областного Собрания депутатов 6-го созыва, заместитель председателя комитета по законодательству и местному самоуправлению.

В августе 2021 года был снят с выборов в Псковское областное Собрание и в Государственную Думу.

С 1994 года является членом Общероссийской политической общественной организации «Объединение "Яблоко"». С 1996 года по 24 июня 2023 года был председателем Псковского регионального отделения партии «Яблоко». В настоящее время - заместитель председателя Псковского «Яблока».

*16 июня 2023 года в соответствии с распоряжением Минюста России включен в реестр иностранных агентов

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