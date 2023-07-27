Общество

Депутат Госдумы предложила запретить куклу Барби

Детские куклы, которые продаются в России, не должны пропагандировать нетрадиционные для страны ценности, заявила член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина.

«Я категорически против, чтобы в наших магазинах появлялись куклы, например, трансгендеры, или куклы, которые пропагандируют однополые отношения», - приводит слова Бутиной РИА Новости.

Она отметила, что при государственных заказах, например, при закупке кукол в детские сады, необходимо ориентироваться на отечественные фабрики кукол, которые изготавливают «красивые игрушки с правильным посылом».

По мнению Бутиной, куклы Барби компании Mattel являются двигателем ЛГБТ повестки, что недопустимо на территории России согласно принятому закону о запрете пропаганды ЛГБТ.

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Президент РФ Владимир Путин в 2013 году подписал закон о запрете пропаганды ЛГБТ среди детей. Обычным россиянам за это грозит штраф до 5 тысяч рублей, должностным лицам - до 50 тысяч, юридическим - до миллиона. Еще жестче наказание за такую пропаганду «с применением СМИ или Интернета». При этом Путин неоднократно заявлял, что права ЛГБТ-сообщества в России никто не ущемляет.