В Госдуме призвали сделать купол безопасности над российскими городами

Необходимо создать купол безопасности, чтобы предотвратить атаки беспилотников во всех городах России, которые находятся под угрозой, заявил первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев в своем Telegram-канале.
«Сейчас уже нужно думать над тем, как этот купол создать. И конечно, не над одной Москвой, а как я уже писал: над всеми городами, которым угрожают атаки», - приводит слова Гусева РИА Новости.
Он добавил, что часть необходимых технологий для создания купола есть у Общественного центра оборонных инноваций.
Гусев уточнил, что создание купола будет обсуждаться завтра совместно с Дмитрием Шуровым, который является главой Общественного центра оборонных инноваций, и его куратором Дмитрием Кузнецовым, а также с экспертами.
«Есть и другие энтузиасты, готовые включиться в эту работу. Будем с ними встречаться и формировать предложения для органов власти. Москву необходимо защитить», - заключил парламентарий.
Напомним, утром 30 июля российские военные пресекли попытку атаки трех украинских беспилотников в Москве.