Общество

Минприроды предлагает избавить краснокнижных животных от страданий

Добывать животных, занесенных в Красную книгу, разрешено только в исключительных случаях. Минприроды предлагает добавить в перечень ситуацию, когда необходимо предотвратить страдания больного или травмированного зверя или птицы. Соответствующий проект постановления кабмина, общественное обсуждение которого закончилось 31 июля, опубликован на портале проектов правовых нормативных актов.

Ситуации, при которых возможна добыча краснокнижных животных, перечислены в правилах, утвержденных постановлением правительства от 1997 года. Правила не касаются рыб, водных беспозвоночных и млекопитающих.

В отношении остальных видов добывание разрешено в целях сохранения объектов животного мира, для мониторинга состояния их популяций или для регулирования численности. Также разрешение можно получить, если это необходимо для охраны здоровья людей, устранения угрозы для их жизни или для предотвращения массовых болезней домашних животных. Возможность есть и у коренных малочисленных народов, если это нужно для обеспечения их традиционного образа жизни.

Минприроды представило на общественное обсуждение проект постановления об утверждении новых правил. Термин «добывание» заменили на «добычу». Из перечня случаев исключают регулирование численности, но при этом ведомство предлагает разрешить добычу, если это предотвратит страдания больных или травмированных зверей и птиц.

Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов выступил против поправок Минприроды. Он уверен, что перечень исключительных случаев, допускающих умерщвление редких видов, нужно сокращать, а не дополнять.

По словам Миронова, которые приводит пресс-служба фракции 31 июля, в законодательство вводится оценочная субъективная норма, которую очень сложно проверить: «Допустим, трофейному охотнику и аффилированному чиновнику, выдавшему ему разрешение на отстрел, показалось, что животное страдало. После убийства уже никто не докажет, что это не так!»

По новым правилам, как и прежде, добыча краснокнижных зверей возможна только при получении разрешения Росприроднадзора. Сроки добычи и ее способы не должны наносить ущерб популяциям, а орудия добычи должны снижать вероятность нанесения физических и психических травм животным.

Злоупотреблений в отношении краснокнижных и особо охраняемых животных много, сказал «Парламентская газета» первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов: «Поэтому к любому расширению действий в отношении таких животных я отношусь крайне осторожно».

По словам Бурматова, коллеги из Минприроды могут руководствоваться одними мотивами, а использовано это может быть по-разному. «Здесь нужно разбираться индивидуально. Действительно, бывают случаи, когда тяжело больное животное испытывает страдания, бывают случаи дожития из-за ран, травм или болезней, несовместимых с жизнью. Дикая природа есть дикая природа, там разное случается», — отметил депутат.

При этом, по словам Бурматова, все ужесточения правил в отношении краснокнижных животных себя оправдали. Например, ужесточили уголовную ответственность за охоту на таких животных и установили ответственность за торговлю ими, в том числе через интернет. «Послабления — это спорные решения», — сказал Бурматов.

Красная книга России содержит список редких и находящихся под угрозой исчезновения видов диких животных, дикорастущих растений и грибов. Всего в ней 443 объекта животного мира. Среди тех, кого считают практически исчезнувшими, — красноногий ибис, чернобрюхий глухарь, овсянка Янковского, тюлень-монах. Необходимо восстанавливать популяцию амурского тигра, белого медведя, дальневосточного леопарда, снежного барса, зубра, сайгака, лошади Пржевальского и других животных.