Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
«Истфакт» Княгиня Ольга
удобное страхование
Топ уютных летних террас Пскова
Снова в школу. ЛОНГРИД
Господин Рейтингомер
Купе-кроссовер Geely Tugella
Интересные места отдыха в Псковской области
«Леди Баг»: розыгрыш билетов
самое время для ремонта
Муниципальная реформа три четверти пути
ПЭМЗ: тендер на вентиляцию
Муниципальная реформа FAQ
университет профсоюзов
 
 
 
ещё Общество 31.07.2023 10:450 Наталья Мельникова о двух способах получения набора социальных услуг 01.08.2023 10:150 Восемь детей в возрасте до года умерли в Псковской области с начала года 01.08.2023 09:560 За полгода из воинских частей вернули 14 незаконно мобилизованных псковичей 01.08.2023 09:480 Великолучан просят не волноваться из-за звуков сирен 2 августа 01.08.2023 09:150 Минприроды предлагает избавить краснокнижных животных от страданий 01.08.2023 09:001 Детские игрушки в России будут проверять на духовность и нравственность
 
 
 
Самое популярное 25.07.2023 07:384 Площадь Победы в Пскове стала первым в городе турбоперекрестком 25.07.2023 13:270 Псковский губернатор сообщил о гибели рядового в ходе спецоперации 27.07.2023 16:460 Раздетую двухлетнюю девочку в Пскове ночью спасли прохожие. ВИДЕО 25.07.2023 09:590 В организации убийства псковского предпринимателя подозревают его гражданскую жену 25.07.2023 07:000 Сильный ливень обрушится на Псков 25 июля
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Минприроды предлагает избавить краснокнижных животных от страданий

01.08.2023 09:15|ПсковКомментариев: 0

Добывать животных, занесенных в Красную книгу, разрешено только в исключительных случаях. Минприроды предлагает добавить в перечень ситуацию, когда необходимо предотвратить страдания больного или травмированного зверя или птицы. Соответствующий проект постановления кабмина, общественное обсуждение которого закончилось 31 июля, опубликован на портале проектов правовых нормативных актов.

Ситуации, при которых возможна добыча краснокнижных животных, перечислены в правилах, утвержденных постановлением правительства от 1997 года. Правила не касаются рыб, водных беспозвоночных и млекопитающих.

В отношении остальных видов добывание разрешено в целях сохранения объектов животного мира, для мониторинга состояния их популяций или для регулирования численности. Также разрешение можно получить, если это необходимо для охраны здоровья людей, устранения угрозы для их жизни или для предотвращения массовых болезней домашних животных. Возможность есть и у коренных малочисленных народов, если это нужно для обеспечения их традиционного образа жизни.

Минприроды представило на общественное обсуждение проект постановления об утверждении новых правил. Термин «добывание» заменили на «добычу». Из перечня случаев исключают регулирование численности, но при этом ведомство предлагает разрешить добычу, если это предотвратит страдания больных или травмированных зверей и птиц.

Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов выступил против поправок Минприроды. Он уверен, что перечень исключительных случаев, допускающих умерщвление редких видов, нужно сокращать, а не дополнять.

По словам Миронова, которые приводит пресс-служба фракции 31 июля, в законодательство вводится оценочная субъективная норма, которую очень сложно проверить: «Допустим, трофейному охотнику и аффилированному чиновнику, выдавшему ему разрешение на отстрел, показалось, что животное страдало. После убийства уже никто не докажет, что это не так!»

По новым правилам, как и прежде, добыча краснокнижных зверей возможна только при получении разрешения Росприроднадзора. Сроки добычи и ее способы не должны наносить ущерб популяциям, а орудия добычи должны снижать вероятность нанесения физических и психических травм животным.

Злоупотреблений в отношении краснокнижных и особо охраняемых животных много, сказал «Парламентская газета» первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов: «Поэтому к любому расширению действий в отношении таких животных я отношусь крайне осторожно».

По словам Бурматова, коллеги из Минприроды могут руководствоваться одними мотивами, а использовано это может быть по-разному. «Здесь нужно разбираться индивидуально. Действительно, бывают случаи, когда тяжело больное животное испытывает страдания, бывают случаи дожития из-за ран, травм или болезней, несовместимых с жизнью. Дикая природа есть дикая природа, там разное случается», — отметил депутат.

При этом, по словам Бурматова, все ужесточения правил в отношении краснокнижных животных себя оправдали. Например, ужесточили уголовную ответственность за охоту на таких животных и установили ответственность за торговлю ими, в том числе через интернет. «Послабления — это спорные решения», — сказал Бурматов.

Красная книга России содержит список редких и находящихся под угрозой исчезновения видов диких животных, дикорастущих растений и грибов. Всего в ней 443 объекта животного мира. Среди тех, кого считают практически исчезнувшими, — красноногий ибис, чернобрюхий глухарь, овсянка Янковского, тюлень-монах. Необходимо восстанавливать популяцию амурского тигра, белого медведя, дальневосточного леопарда, снежного барса, зубра, сайгака, лошади Пржевальского и других животных.

Теги: #Красная книга #Минприроды
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Поддерживаете ли вы внедрение дизайн-кода на всей территории Псковской области?
В опросе приняло участие 40 человек
01.08.2023, 10:410 Тела двух человек обнаружили на месте пожара в новосокольнической деревне 01.08.2023, 10:300 Насмерть сбившего пенсионерку в Новосокольническом районе водителя нашли 01.08.2023, 10:150 Восемь детей в возрасте до года умерли в Псковской области с начала года 01.08.2023, 10:060 Бордюр укладывают на улице Яна Фабрициуса в Пскове. ФОТО
01.08.2023, 09:560 За полгода из воинских частей вернули 14 незаконно мобилизованных псковичей 01.08.2023, 09:480 Великолучан просят не волноваться из-за звуков сирен 2 августа 01.08.2023, 09:390 Гражданина Азербайджана задержали в Себежском районе за попытку дать взятку таможеннику 01.08.2023, 09:300 Размер утилизационного сбора на автомобили увеличили в России с 1 августа
01.08.2023, 09:150 Минприроды предлагает избавить краснокнижных животных от страданий 01.08.2023, 09:001 Детские игрушки в России будут проверять на духовность и нравственность 01.08.2023, 08:430 Больше половины опрошенных псковичей готовы работать вахтой 01.08.2023, 08:250 Охранников школ будут готовить к отражению вооруженных нападений
01.08.2023, 08:110 Более 30 тысяч человек посетили Дни Псковской области в Витебске 01.08.2023, 07:540 Всемирный день борьбы с раком легкого отмечают 1 августа 01.08.2023, 07:350 Участок дороги в Пыталовском районе приняли в эксплуатацию после ремонта 01.08.2023, 07:300 Густой туман опустился на Псков. ФОТО
01.08.2023, 07:190 Современное централизованное отопление получат Пороховые погреба в Пскове 01.08.2023, 07:001 Занимать деньги россиянам будут по новым правилам 31.07.2023, 22:470 Верхний слой асфальта начали укладывать на улице Коммунальной в Пскове 31.07.2023, 22:340 Троицкий собор в Пскове начнут реставрировать в августе
31.07.2023, 22:200 Опрос ПЛН-ТВ: Как псковичи оценивают организацию празднования Дня города? 31.07.2023, 22:000 Военный оркестр Северо-Западного округа Росгвардии выступил в Бресте 31.07.2023, 21:400 Беременных призвали увеличивать порции только под надзором доктора 31.07.2023, 21:240 Новый ФАП заработал в новосокольнической деревне Горожане
31.07.2023, 21:200 Псковичи могут поучаствовать в конкурсе проектов в сфере межнациональных отношений 31.07.2023, 21:000 Почти 70 псковских семей с начала года получили выплату при усыновлении ребенка 31.07.2023, 20:520 Абитуриенты подали более 600 заявлений в Псковский медицинский колледж в июле 31.07.2023, 20:400 Продукты, лошадь и пчел незаконно пытались ввезти в РФ через границу в Псковской области
31.07.2023, 20:350 Два легковых автомобиля столкнулись на Рижском проспекте в Пскове. ФОТО 31.07.2023, 20:230 Зачисление в курсанты состоялось в псковском филиале университета ФСИН 31.07.2023, 20:200 Жительницу Бежаницкого района будут судить за продажу самогона 31.07.2023, 20:160 Псковская область ведет реконструкцию херсонского детсада «Солнышко»
31.07.2023, 20:070 Начальник Псковской дистанции пути получил штраф за разбитые переезды 31.07.2023, 20:000 Житель Челябинска 14 лет насильно удерживал похищенную женщину 31.07.2023, 19:570 Псковские таможенники не дали гражданке Украины незаконно вывезти из РФ 14 тысяч долларов США 31.07.2023, 19:510 Сергей Вострецов: Проект о наказании за мелкие взятки коснется в основном бюджетников
31.07.2023, 19:320 Кровоточащий зуб обнаружил грибник в Псковском районе 31.07.2023, 19:240 Готовность к внедрению искусственного интеллекта определят в российских организациях 31.07.2023, 19:200 Путин подписал закон о единой ставке НДФЛ для работающих за границей 31.07.2023, 19:130 Скорость движения транспорта на день ограничат на участке трассы Р-23
31.07.2023, 19:100 Псковские организации с начала года получили 32 услуги на платформе «Мой экспорт» 31.07.2023, 19:000 Баки для сбора очисток и косточек предложили установить в городах 31.07.2023, 18:520 День памяти художника Антона Легашова отмечают в Псковском музее-заповеднике 31.07.2023, 18:312 По ошибке установленный биноскоп убрали с крепостной стены в Пскове
31.07.2023, 18:220 Юрий Шокуров утратил статус кандидата в губернаторы Псковской области 31.07.2023, 18:160 Найденную в рыбе монету продают в Пскове за 150 тысяч рублей 31.07.2023, 18:141 Жаркую погоду ждут в Псковской области в начале августа 31.07.2023, 18:000 Закон об освобождении туроператоров от НДС вступил в силу
31.07.2023, 17:560 Незавершенный строительный объект снесли в Великих Луках 31.07.2023, 17:450 Транспортная прокуратура проводит проверку по факту возгорания локомотива на станции Моглино 31.07.2023, 17:340 Автобусный маршрут №3 продлили в Пскове 31.07.2023, 17:331 Рейтингомер: Кены псковской политики, великолукская развязка и анекдот с Африкой
31.07.2023, 17:250 Как с помощью онлайн-сервиса сформировать выписку из ЕГРН, объяснили псковичам 31.07.2023, 17:140 Движение транспорта ограничили на участке улицы Коммунальной в Пскове 31.07.2023, 17:050 «Постскриптум»: Законы для призывников, побратимские связи Пскова и старт ДЭГ. ВИДЕО 31.07.2023, 17:010 Курс по применению беспилотников для школьников: «за» и «против»
31.07.2023, 16:570 Экскаватор сломали на новой детской площадке в Палкино 31.07.2023, 16:460 Путин подписал закон о штрафах до 30 тысяч рублей за неявку в военкомат по повестке 31.07.2023, 16:342 Сезон тазов и чайников 31.07.2023, 16:230 Вышел тизер-трейлер снятого в Псковского области фильма «Холоп 2»
31.07.2023, 16:120 Треть респондентов ПЛН оценили празднование Дня города Пскова как «ниже среднего» 31.07.2023, 16:020 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 31 июля 31.07.2023, 15:520 Почти 130 человек покусали клещи в Псковской области за неделю 31.07.2023, 15:440 Великолучанина будут судить за клевету о незаконной поддержке городских властей
31.07.2023, 15:400 Сторож умер при обходе детского лагеря «Звездный» в Невельском районе 31.07.2023, 15:330 Повисшего рогами на проводах козла спасли в Дагестане. ВИДЕО 31.07.2023, 15:180 Игорь Сопов о списках «Яблока»: Если обращение будет, рассмотрим в установленные сроки 31.07.2023, 15:160 Девять единиц оружия изъяли у псковичей за неделю
31.07.2023, 15:072 Игорь Романов поставил под сомнение законность списков кандидатов на выборы от «Яблока» 31.07.2023, 14:520 «ГорДозор»: Как дизайн-код повлиял на Псков? ВИДЕО 31.07.2023, 14:390 Картофель от агрофирмы «Победа» появился в псковских магазинах «Деревня Соловьи» 31.07.2023, 14:280 Еще около двух миллионов рублей похитили мошенники у псковичей
31.07.2023, 14:170 Актриса Ирина Мирошниченко пережила остановку сердца 31.07.2023, 14:070 Владимир Гутенев: Россия всегда была интеллектуальным донором 31.07.2023, 14:030 Более 50 нетрезвых водителей остановили в Псковской области за неделю 31.07.2023, 13:570 Клуб чуть не сгорел в невельской деревне
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru