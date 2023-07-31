Общество

Всемирный день борьбы с раком легкого отмечают 1 августа

Ежегодно 1 августа отмечается Всемирный день борьбы с раком легкого. Цель этого Дня – повышение уровня осведомленности населения о данном заболевании, о его влиянии на здоровье человека и общества, факторах риска, способах его выявления, профилактики и лечения.

Рак легкого – собирательное понятие, объединяющее различные по происхождению, гистологической структуре, клиническому течению и результатам лечения злокачественные эпителиальные опухоли. Выделяют две основные группы – немелкоклеточный рак легкого (НМРЛ) и мелкоклеточный рак легкого (МРЛ), пишет calend.ru.

Рак легкого является одним из наиболее часто встречающихся видов злокачественных новообразований (причем, в первую очередь, среди мужчин) и наиболее распространённой причиной смерти от онкологической патологии. Ежегодно он уносит больше жизней, чем рак молочной железы, рак толстой кишки и рак предстательной железы вместе взятые.

Еще в начале XX века рак легкого относили к редким заболеваниям, однако сегодня на него приходится около 13% всех случаев рака и пятая часть смертей от рака во всем мире. И эти цифры постоянно растут.

Только в России, по данным Министерства здравоохранения РФ, за последние 10 лет заболеваемость раком легкого выросла на 20%, и каждый год выявляется более 50 тысяч новых случаев заболевания. При этом более чем в 70% случаев заболевание диагностируется на поздних стадиях (III и IV), в связи с чем каждый второй пациент умирает уже в течение первого года после постановки диагноза.

Рост же заболеваемости данным недугом специалисты связывают с распространением факторов, которые играют значимую роль в развитии заболевания. В первую очередь – это табакокурение, развитие вредных промышленностей (уран, радиация, асбест) и ухудшение экологической обстановки.

Все эти данные вызывают необходимость разработки и внедрения в клиническую практику новых подходов к лечению рака легкого. Одним из ключевых открытий последних лет является иммунотерапия с применением ингибиторов иммунных контрольных точек, которая позволила значительно повысить эффективность лечения. Она использует препараты, которые усиливают естественную способность иммунной системы бороться с опухолью.

Также никто не отменял регулярное рентгенологическое исследование, которое является одним из основных методов диагностики опухолей лёгкого и позволяет своевременно обнаружить его у подавляющего большинства больных. В качестве скринингового метода используется флюорография, которая обычно проводится во время профилактических медосмотров.

Рак лёгкого является не только серьёзной медицинской, но и социальной проблемой. Поэтому к данному международному Дню приурочено проведение множества просветительских медицинских мероприятий, пресс-конференций, форум и т.д., на которых ведущие онкологи делятся новыми наработками в вопросах лечения и профилактики онкологических заболеваний.