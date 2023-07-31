Общество

Судебный пристав из Локнянского района спас жизнь подсудимому

Судебный пристав из Локнянского района своевременно оказал помощь мужчине, которому возле здания суда стало плохо. По мнению медиков, оперативные действия пристава спасли жизнь мужчине. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Фото: пресс-служба УФССП России по Псковской области

«Николай Анатольевич принимал участие в судебном заседании в качестве подсудимого. Во время перерыва ему внезапно стало плохо. В этот момент судебный пристав проявив свою бдительность не дал упасть ему на бетонное покрытие тротуара, вызвал службу скорой помощи и находился рядом с пострадавшим до её приезда», – рассказали в ведомстве.

Старший смены на объекте — судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов Сергей Гудков — героем себя не считает, говорит, что так поступил бы каждый, добавили приставы.