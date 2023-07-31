Общество

Вещи к школе для детей из Херсонской области собирают псковичи

Штабы «Мы вместе» в Псковской области открывают акцию по сбору детей из Херсонской области к школе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в правительстве региона.

«До 25 августа любой желающий может передать нашим волонтерам в дар вещи, необходимые для обучения в школе. Их мы передадим детям Херсонской области. Мы принимаем: канцелярские товары, наборы для детского творчества, учебную литературу, рюкзаки, школьную, спортивную форму, обувь и другое», - рассказали организаторы акции.

Вещи нужно нести в главный штаб «Мы вместе», который находится в Пскове на улице Конной, 2.

Также можно найти ближайший штаб, воспользовавшись картой по ссылке.