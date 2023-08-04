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Общество

Борис Елкин разбирается в ситуации с нанятыми для расчистки пруда на дамбе студентами

04.08.2023 11:45|ПсковКомментариев: 0

Нанятый администрацией города Пскова подрядчик приступил к благоустройству пруда в городском парке на дамбе 1 августа. Об этом сообщил глава Пскова Борис Елкин в комментариях к публикации на сайте губернатора Псковской области. 

Фото: Светлана Григорьева / «ВКонтакте»

В комментариях на странице губернатора Псковской области появилась информация о том, что несколько студентов не получили оплату за работы по благоустройству городского пруда, а неизвестный работодатель после случившегося перестал выходить на связь со своими работниками.

В комментариях Борис Елкин попросил автора публикации прислать ФИО студентов, а также указать период, когда их привлекали к работе. По информации градоначальника, нанятый администрацией подрядчик приступил к работе 1 августа. 

«Напишите в личные сообщения ФИО студентов и в какие дни их привлекали к работе. Дело в том, что подрядчик приступил к очистке только 1 августа», - написал Борис Елкин. 

На данный момент в администрации Пскова проходит проверка по данной ситуации. 

Также проверку проводит полиция. Как рассказали в УМВД России по Псковской области, студенты установлены, их уже опросили. Ведется работа по установлению мужчины, который действовал от лица городских властей и вел найм работников.

Теги: #псков #работа #пруд
Источник: Псковская Лента Новостей
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