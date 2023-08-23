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Общество

Густой туман опустился на Псковскую область

25.08.2023 07:19|ПсковКомментариев: 0

Туман с видимостью 500 метров и менее ожидается в Псковской области 25 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по региону. 

«В ближайшие 2 часа местами по области ожидается туман с видимостью 500 м и менее», - отметили в ведомстве.

Рекомендации для населения при тумане:

  • При движении в тумане на автомобиле следует отказаться от лишних перестроений, обгонов, опережений. Большинство дорожно-транспортных происшествий в условиях тумана происходит с движущимся впереди транспортным средством, заметили в МЧС. 
  • Важно учитывать, что туман скрадывает расстояние – целесообразно увеличить обычную дистанцию. Во всех случаях скорость движения в тумане должна быть ниже скорости при ясной погоде. При выборе скорости необходимо исходить из возможности остановки автомобиля в пределах видимости.
  • Следует избегать внезапных торможений: при необходимости остановки скорость нужно снижать плавно. Необходимо несколько раз нажать на педаль тормоза, тем самым подав сигнал, предупреждающий водителей автомобилей, которые движутся позади.

При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефону: 01. Владельцам мобильных телефонов следует набрать номера: 112 или 101, напомнили в ведомстве. 

Источник: Псковская Лента Новостей
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