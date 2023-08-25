Общество

Полистовские медвежата попали в объективы фотоловушек

В охранной зоне Полистовского заповедника в ноябре прошлого года выпустили двух медвежат, подготовленных для самостоятельной жизни в дикой природе в Центре спасения медвежат-сирот. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Полистовского заповедника.

Фото здесь и далее: Полистовский заповедник

Воспитанники Центра – самец Нестор-Поль и самка Лодеюшка-Гордеевна потеряли мать-медведицу в Лодейнопольском районе Ленинградской области. В возрасте 10 месяцев медвежата обрели дом вблизи Полистовского государственного заповедника, что позволило обеспечить безопасную адаптацию в естественной среде.

«После выпуска медвежат мы длительное время не получали никакой информации об их дальнейшей судьбе. Однако этим летом фотоловушки заповедника запечатлели двух подросших медвежат с желтыми ушными бирками, которыми снабжают всех выпускаемых в природу подопечных Центра. Медвежата демонстрируют уверенные навыки добывания земляных ос, что является нормальным пищевым поведением для этого крупного хищника в молодом возрасте», - рассказали в заповеднике.

Руководители Центра спасения медвежат-сирот Сергей и Екатерина Пажетновы прокомментировали появление своих недавних воспитанников на кадрах фотоловушки.

«Нам очень приятно получать подобные новости о спасенных медвежатах, это очередное подтверждение, что медвежата после выпуска какое-то время держатся вместе, и даже зимуют. То, что они смогли избежать "встречи" с крупными медведями, подтверждает, что у них в полной мере развиты формы поведения, в том числе и оборонительного», - отметили они.

Дальнейшие наблюдения позволят понять, насколько постоянным местом обитания Нестор-Поль и Лодеюшка-Гордеевна выбрали Полистовский заповедник.

Напомним, весной других двух брошенных медвежат обнаружил охотник в Локнянском районе. Медвежат изъяли из природы и направили в АНО «Центр спасения медвежат-сирот» (Тверская область) для реабилитации с последующим выпуском в естественную среду обитания на территории Псковской области.