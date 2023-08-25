Судью Псковского городского суда Илью Зиновьева рекомендовали на должность судьи Псковского областного суда в ходе очередного заседания квалификационной коллегии судей Псковской области 25 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов региона.
Также на коллегии огласили другие рекомендации:
на должность судьи Новосокольнического районного суда рекомендована мировой судья судебного участка № 1 города Кисловодска Ставропольского края Светлана Махаринская,
на должность судьи Печорского районного суда рекомендован мировой судья судебного участка № 13 в границах административно-территориального образования «Печорский район» Дмитрий Сиваев;
на должность судьи Псковского районного суда рекомендован юрисконсульт первой категории управления финансового обеспечения Министерства обороны Российской Федерации по Псковской и Новгородской областям Дмитрий Перог;
на должность мирового судьи судебного участка № 36 в границах административно-территориального образования «Великие Луки» на трёхлетний срок полномочий рекомендована помощник председателя Великолукского городского суда Наталья Тайкова;
на должность мирового судьи судебного участка № 38 в границах административно-территориального образования «Псков» на трёхлетний срок полномочий рекомендована старший прокурор отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Псковской области Елена Смирнова;
на должность мирового судьи судебного участка № 41 в границах административно-территориального образования «Псков» на трёхлетний срок полномочий рекомендована помощник судьи Псковского областного суда Вера Мухрынова.
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