Общество

Илью Зиновьева рекомендовали на должность судьи Псковского областного суда

Судью Псковского городского суда Илью Зиновьева рекомендовали на должность судьи Псковского областного суда в ходе очередного заседания квалификационной коллегии судей Псковской области 25 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов региона.

Также на коллегии огласили другие рекомендации: