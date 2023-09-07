Общество

Осень пытается закрепиться по всей России

На Русской равнине и в Сибири выходит на пик первое арктическое вторжение осени, сообщает метеоцентр «Фобос».

В Грозном разразился настоящий шторм – деревья и фонарные столбы не выдерживали и ломались под напором воздушных потоков. Днём в столице Чечни было солнечно и жарко, +31°С. Но вечером всё поменялось: в какой-то момент температура упала на 6°С, поднялся сильный ветер с ливнем. И за 3 часа на местной метеостанции выпало 29 мм осадков – почти вся месячная норма. В Ставрополье отмечался чрезвычайно сильный град. Улицы словно снегом укрыло – они буквально побелели от льдинок. Впрочем, ненастье обрушилось не только на Кавказ. Досталось и Поволжью, где местами прошли мощные ливни.

Причина ливней – активные фронтальные разделы. Один фронт, что протянулся по востоку Русской равнины, был связан с циклоном, наступающим на Европейскую Россию с северо-запада. А другой, над Кавказом, – это остатки ещё одной, средиземноморской депрессии. Третий массив облачности сосредоточен над югом Сибири, и это тоже фронт циклона. Местами прошумели дожди, на Алтае переходившие в град.

Тем не менее, сегодня осадки на юге Сибири продолжатся. То же самое касается восточной половины европейской территории и Кавказа. Интенсивность, за редкими исключениями, ожидается небольшой, но гораздо важнее то, что благодаря циклонам вместе с облаками в регионы страны хлынет поток холодного воздуха с севера.

В результате дневная температура на юге Сибири не превысит +12…+17°С. На Русской равнине арктическое вторжение охватит северные и восточные районы — в Поморье после полудня до +8…+13°С, в Центре и Поволжье – до +13…+18°С. Вне зоны похолодания останутся Урал и Зауралье. Здесь будет теплее на 3–4°С. Но и это тяжело назвать хорошей новостью, ведь из-за температурных контрастов станет усиливаться ветер.

В Европейской России штормовая зона протянется от отрогов Полярного Урала, вдоль Волги, к верховьям Дона. В Среднем Поволжье и Черноземье скорость воздушного потока может превышать 20 м/с. Что касается азиатской части страны, то здесь порывы свыше 15 м/с ожидаются в среднем и нижнем течении Енисея и на Ямале.

В Новосибирске сегодня-завтра из-за плотной дождевой облачности воздух остынет до +14…+15°С, а это более чем на 3°С ниже нормы начала сентября. И только в конце текущей недели погода на юге Сибири наладится, и к началу новой дневная температура повысится до +20°С.

В Москве сегодня пройдут небольшие локальные дожди и похолодает до +16°С. В пятницу облаков над столицей станет больше, и столбики термометров уже не поднимутся выше +14°С. К счастью, терпеть осенний холод жителям Центральной России долго не придется, ведь в выходные вернётся солнечная погода, и сразу потеплеет до +19…+21°С.