Общество

Врач рассказала, когда лучше прививаться от гриппа

Противопоказаниями к проведению вакцинации против гриппа являются острые состояния средней и тяжелой степени тяжести. Плановая вакцинация откладывается до окончания выраженных симптомов острого заболевания или наступления ремиссии в случае обострения хронической болезни. Об этом рассказала врач-терапевт, функциональный диагност «СМ-Клиника» Елена Цинбал.

«Если имеется известная гиперчувствительность к компонентам вакцины, например, аллергическая реакция на белок куриных яиц или осложнение, в том числе реакция гиперчувствительности на предыдущую дозу вакцины в виде анафилактического шока или отека Квинке, то прививку не проводят», — отметила она.

Легкое ОРВИ и острая кишечная инфекция не являются противопоказанием для проведения плановой вакцинации, добавила Цинбал, пишет «Газета.Ru».

«Прививку можно делать сразу после нормализации температуры тела. Если имеется стойкое повышение артериального давления — вакцинация откладывается до нормализации. Не является основанием для переноса вакцинации просто плохое самочувствие при отсутствии существенных противопоказаний. Если имеются остаточные явления каких-либо заболеваний, прививку можно проводить. В любом случае решение о проведении прививки против гриппа всегда принимает врач», — подчеркнула терапевт.

По словам врача, целесообразно прививаться ежегодно, в таком случае формируется стойкий фоновый иммунитет, который снизит шансы на тяжелое заболевание при появлении новых штаммов.

«Вакцинацию от гриппа обычно проводят перед ожидаемым ростом числа простудных заболеваний, чаще всего это осенний период. Привиться лучше в сентябре, до старта сезона простуд. До начала сезона простудных заболеваний от вакцинации должно пройти 3-4 недели. Эффект от прививки при этом сохранится примерно на 12 месяцев. Это необходимо для того, чтобы организм выработал защитные антитела к вирусам разных подтипов вирусов. На это требуется 2 недели. Привиться можно зимой и даже весной. Особенно актуальной иммунизация будет для тех, кто планирует путешествия в южное полушарие мира. Здесь вирус гриппа активен в период с апреля по сентябрь. Вакцинацию от гриппа проводят без ограничений по возрасту, начиная с 6-месячного возраста», — рассказала Цинбал.