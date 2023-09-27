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Общество

Реклама пива может вернуться на стадионы

29.09.2023 09:15|ПсковКомментариев: 0

ФАС концептуально поддержала возвращение рекламы пива и пивных напитков на стадионы. Об этом сказано в письме службы в адрес Минфина. Антимонопольщики уточнили, что действующий запрет можно снять в том случае, если власти все же разрешат продажи слабоалкогольных напитков на арене во время игры.

Минфин собирает позиции министерств по поводу продаж пива, плюс его рекламы на стадионах и во время трансляций. Дело в том, что в адрес министерства поступило письмо от депутата «Единой России» Михаила Романова. К нему обратились футбольные клубы, в том числе «Зенит». Спортсмены просили посодействовать: пиво и пивные напитки следует вернуть на стадионы, плюс разрешить их рекламу во время игры и трансляций, пишут «Известия».

При этом ФАС не согласится отменить запрет на рекламу пива во время трансляций игр, следует из письма службы. Она напомнила, что сейчас пивные компании могут продвигать свою безалкогольную продукцию на ТВ. А значит, потребитель получает общее представление о товарном знаке напитков (он же общий для продукции с градусом и без него). Поэтому в дополнительном продвижении алкогольного пива уже нет смысла. Действующие нормы «позволяют обеспечить необходимый баланс» между поддержанием интереса к бренду и продвижению именно безалкогольной продукции.

«Известия» направили запрос в Минпромторг, который переадресовал его в министерство финансов. В Минфине и Минздраве изданию не ответили.

Запрет на рекламу и продажу пива на стадионах во время футбольных матчей появился в середине 2000-х годов (в 2005 году. — ред.), и клубы прикладывали немало усилий, чтобы добиться его отмены, рассказал «Известиям» бывший президент «Локомотива» Николай Наумов. По его словам, речь идет о практически всей премьер-лиге тех лет.

Теги: #стадион
Источник: Псковская Лента Новостей
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