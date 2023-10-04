Общество

Россиянам напомнили о возможности вернуть ребенка из колледжа в школу

После ОГЭ у выпускника есть выбор: пойти в 10-й класс или продолжить обучение в колледже. Если по каким-то причинам учёба в ссузе не задалась, можно вернуться в школу, сообщает Telegram-канал «Объясняем.рф».

Для этого понадобятся заявление и справки из колледжа об освоении общеобразовательных дисциплин с указанием оценок.

«Правда, в той школе, откуда выпустились, могут закончиться места. В этом случае в зачислении откажут. Если так случилось, обратитесь в управление образования. Вам помогут найти свободное место в другой школе», - добавили эксперты.