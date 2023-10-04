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Общество

Россиянам напомнили о возможности вернуть ребенка из колледжа в школу

04.10.2023 18:38|ПсковКомментариев: 0

После ОГЭ у выпускника есть выбор: пойти в 10-й класс или продолжить обучение в колледже. Если по каким-то причинам учёба в ссузе не задалась, можно вернуться в школу, сообщает Telegram-канал «Объясняем.рф».  

Для этого понадобятся заявление и справки из колледжа об освоении общеобразовательных дисциплин с указанием оценок.

«Правда, в той школе, откуда выпустились, могут закончиться места. В этом случае в зачислении откажут. Если так случилось, обратитесь в управление образования. Вам помогут найти свободное место в другой школе», - добавили эксперты.

Теги: #школа #колледж
Источник: Псковская Лента Новостей
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