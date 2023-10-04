Общество

Кинолог рассказал, как вернуть доверие собаки

Хозяин может потерять доверие собаки в результате своих как намеренных, так и случайных действий, вернуть доверие можно, но это потребует много времени и сил, заявил президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.

«Чтобы вернуть доверие собаки к человеку, нужно соответствовать ее требованиям безопасности: вы должны быть добрыми, предсказуемыми, надежными хозяевами, от которых исходят положительные эмоции. Вы должны быть не просто предсказуемым в своих действиях, но и терпеливым и отзывчивым к нуждам собаки», - сказал Голубев.

Он уточнил, что случаются такие ситуации, когда хозяин ненамеренно причиняет боль своему питомцу или пугает его. Например, в случае болезни лечение может включать болезненные процедуры, а питомца, притаившегося за дверью, можно случайно ударить, если резко открыть ее. Кроме того, по словам кинолога, собаку можно напугать непроизвольным криком, когда хозяин сам испытывает боль или страх.

Недоверчивыми по отношению к людям могут быть собаки, которых предыдущие хозяева подвергали жестокому обращению или и вовсе выбросили на улицу.

В первую очередь, отметил Голубев, нужно избегать ситуаций, которые вызывают недоверие собаки к человеку, то есть таких, в которых питомец не понимает, почему хозяин ведет себя подобным образом. Болезненные манипуляции лучше доверить ветеринарному врачу, а если их придется делать самому, то после нужно долго хвалить и угощать собаку.

Если хозяин случайно причинил собаке боль, ему стоит поощрить ее лакомством, погладить и поиграть с питомцем, пока он не успокоится. Кроме того, на собак ни в коем случае нельзя поднимать руку, это не приносит никакого воспитательного эффекта, подчеркнул президент РКФ. Обычно достаточно строгого окрика, пристального взгляда и последовательного маркирования этими действиями нежелательного поведения. В тех редких случаях, когда собаководу так и не получается быть убедительным, можно обратиться к инструктору-дрессировщику, уточнил он.

Президент РКФ особенно подчеркнул, что тем, кто собирается взять собаку из приюта, нужно четко понимать свои возможности и знания, пишет РИА Новости.

«Собака, которая получила длительный негативный опыт общения с человеком, нуждается в особом подходе и профессиональной реабилитации… Такая собака требует особого подхода, терпения, мягкости и чуткости от нового владельца. Потерянное доверие вернуть очень сложно, возможно, вы никогда не сможете быть уверенным, что собака полностью чувствует себя в безопасности в новом доме. Вам потребуется помощь специалиста по коррекции поведения: инструктора-дрессировщика с большим опытом работы», - предупредил Голубев.