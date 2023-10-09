Общество

Тыква-гигант из Бежаницкого района заняла третье место в конкурсе

Тыква-гигант из Бежаницкого района заняла третье место в конкурсе «ТыквБатл23» от клуба тыквоводов-гигантоводов. Об этом сообщается в группе «Семья Катковых» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Семья Катковых / «ВКонтакте»

Вес составил 475 кг по результатам измерения объёмов 29 сентября и подсчёту онлайн-калькулятора.

«Борьба была нешуточной, важен был каждый килограмм: первое место у Аксаны Соколовой - 486 кг, второе у Елены Пацериной - 478 кг. И при этом мы очень рады и третьему месту, потому что Аксана и Елена достойные люди, которые заслуживают победы! Этот огородный сезон был особенным! Мы рады, что были причастны к развитию гигантоводства в России! И хотим, чтобы в последующих годах тыквы в нашем клубе вырастали всё больше и больше! Благодарим организатора конкурса Аурику за ту особенную атмосферу, которую она смогла создать в нашем клубе! Мы с удовольствием учились, дружили и поддерживали друг друга! Это дорого стоит!» - рассказала семья.

Тыква выросла из семян российского рекордсмена Андрея Гусева. Совсем недавно у тыковки появилось имя - Деметра (древнегреческая богиня плодородия). Она всё ещё не убрана и продолжает расти.