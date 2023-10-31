Общество

Фонтан установят у памятника «Скорбящая мать» в Красногородске

Фонтан планируют установить в сквере у памятника «Скорбящая мать» в Красногородске в этом году. Такие сведения содержатся в Единой информационной системе в сфере закупок.

Фото: ru.freepik.com

Ожидается, что внутренний диаметр бассейна фонтана составит 265 см, высота борта – 36 см, трехкаскадного фонтана – 190 см, диаметр нижней чаши – 100 см. Чаши фонтана будут волнистыми с рельефами для перелива воды из чаши в чашу. Навершие фонтана изобразят виде лилии. Окрас фонтана – белый с серым.

Отмечается, что насос фонтана должен обеспечить подъём струи воды до 5 метров.

Начальная цена контракта составляет 400 тысяч рублей. Источник финансирования – бюджет Красногородского района.

Поставку фонтана, согласно условиям в проекте контракта, необходимо обеспечить в течение пяти календарных дней с даты подписания документа. Поставщика определят 11 ноября. Действие контракта закончится 30 декабря.