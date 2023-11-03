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Общество

Студентка из Опочки получила медаль Совета Федерации за спасение тонущего ребенка

04.11.2023 10:18|ПсковКомментариев: 0

Паспорта Российской Федерации и медаль Совета Федерации РФ «За проявленное мужество» вручили псковичам в торжественной обстановке в правительстве Псковской области в канун Дня народного единства, 3 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона. 

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Памятная церемония прошла с участием первого заместителя председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Андрея Турчака, губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и других официальных лиц. На мероприятии также присутствовали родители юных псковичей.

Главные документы гражданина Российской Федерации — паспорта — получили десять псковских подростков. Вместе с важным документом им вручили и текст Конституции России.

«Сегодня один из самых важных дней в вашей жизни. Вы становитесь полноценными гражданами нашей большой, красивой, сильной и многонациональной страны. Как бы судьба не распорядилась, я хочу, чтобы вы всегда помнили, где ваши корни. Гордитесь этим и достойно несите звание псковича. А мы будем делать все для того, чтобы вы имели возможность учиться, развиваться, получать необходимые знания и компетенции в нашей любимой Псковской области», — обратился Михаил Ведерников к молодым людям в зале.

Андрей Турчак обратил внимание на то, что церемония проходит в преддверии Дня народного единства. «Для Псковской области это очень важно, очень символично для Псковской земли как порубежного края, который всегда олицетворял единство самых разных народов, всегда первым стоял на рубежах нашей большой страны, всегда первым встречал неприятеля и успешно его провожал с нашей русской земли. Получение паспорта открывает перед вами новые права, важные права гражданина Российской Федерации, но и накладывает на вас новые обязательства. Будьте достойны паспорта гражданина России», — напутствовал Андрей Турчак.

На торжественной церемонии была вручена и еще одна важная награда — медаль Совета Федерации РФ «За проявленное мужество». Ее удостоена студентка из Опочки Татьяна Пархоменкова за героический поступок, который совершила в прошлом году. Девушка спасла маленького мальчика, который тонул в холодной воде. Татьяна с подвесного моста бросилась в реку и вытащила ребенка на берег.

Награждение отважных ребят в рамках проекта «Дети — герои» Совет Федерации России проводит ежегодно. В этом году объединены более 200 детей по всей стране, отметил Андрей Турчак. В правительстве напомнили, что 1 ноября в Москве медалью Совета Федерации Российской Федерации «За проявленное мужество» отмечен и третьеклассник Игорь Белов из поселка Плюсса. Он также спас из воды пятилетнюю девочку.

Теги: #паспорт #награды #День народного единства
Источник: Псковская Лента Новостей
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