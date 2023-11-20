Общество

Журналистку Людмилу Савицкую* оштрафовали за непредоставление отчета о деятельности иноагента

Журналистку Людмилу Савицкую* в Пскове привлекли к административной ответственности по части 2 статьи 19.34 КоАП РФ (нарушение порядка деятельности иностранного агента). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Постановление по делу об административном правонарушении вынес Псковский городской суд. Людмилу Савицкую* привлекли к ответственности за непредоставление в управление Министерства юстиции России по Псковской области отчетов по установленной форме.

Журналистке назначили штраф в размере 30 000 рублей.

Людмилу Савицкую* включили в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, 28 декабря 2020 года. После журналистка пыталась оспорить это решение в нескольких судах. В марте 2021 года Псковский городской суд приостановил решение Минюста, однако окончательно из реестра журналистку не исключили.

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*включена в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента