Общество

С нами теплее: где в Пскове купить лимитированные серии курток из Норвегии

Осенью особенно актуальной становится тема поиска теплой и качественной верхней одежды, которая спасет от пронизывающего ветра и мороза как по пути на работу, так и в путешествиях. Куртки из Норвегии, которая славится суровой погодой, стали желанной покупкой для псковичей, так как предлагают высокий уровень комфорта и защиты. Где купить лимитированные серии курток, которые теперь не встретить в обычных магазинах?

Фото здесь и далее: Вадим Боченков

В ТРК «Акваполис» на месте магазина Bershka на первом этаже всего неделю, до воскресенья, проходит выставка-продажа норвежских курток. Посетители оценят широкий выбор моделей для мужчин и женщин, которые подойдут и подросткам, и взрослым людям. Важно заметить, что количество предоставленных товаров ограничено: ведь бренд ушел из России, и сейчас распродается последняя партия.

Флагманские модели алясок норвежского бренда Бьорн Ларсен — Bjorn Larsen — попадают в топ лучших производителей в мире за высокое качество и передовые технологии.

«На норвежской выставке можно приобрести куртки в три раза дешевле официального сайта и в магазинах, которые раньше работали. Такая скидка объясняется распродажей товара со складов производителя, который больше не планирует поставлять куртки и аляски в Россию. То есть здесь буквально "золотой" шанс получить уникальную одежду по удивительно низкой цене», – объяснила старший менеджер Валерия.

Просто космос!

Особенность алясок и курток норвежского бренда в использовании настоящих космических технологий! Это не шутка, потому что внутри моделей находится канадский наполнитель Дюпон Сорона, разработанный еще в 2015 году для НАСА. Это передовой гипоаллергенный материал, который не требует химчистки и выдерживает низкие температуры до минус 50! В алясках вы найдете уникальный климат-контроль, который позволяет держать удобную для человека температуру 24-26 градусов. При этом на улице температура может быть до -55 градусов!

У предложенных моделей вы найдете фольгированный подклад, гипоаллергенной биопух, опушку из северного енота и трёхслойную мембрану. У других курток кроме мембраны в составе использована верблюжья шерсть, сделаны утепленные карманы и обширные капюшоны.

Создатели норвежских курток и алясок ответственно подошли к проектированию одежды для суровых погодных условий. Они не промокают и не продуваются, поэтому спасут своего владельца в снегопад, штормовой ветер, трескучий мороз и другую непогоду.

Ажиотаж!

Высокий спрос на норвежские куртки и аляски отмечается на выставке в ТРК «Акваполис» уже с первого дня работы. Купить уникальную одежду можно с 10:00 до 21:00 по 26 ноября!

Посетителей приглашают примерить и выбрать для себя и всей семьи отличную брендовую одежду, количество моделей которой уменьшается с каждым часом.

Маргарита Кислова

Erid: 2SDnjcVzRck Реклама: ИП Павлов Е. С. ИНН: 213000588887