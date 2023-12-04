Общество

Более половины россиян не рассчитывают на годовую премию

Более половины россиян не рассчитывают на годовую премию, а из тех, кто все же надеется на такую выплату, каждый седьмой ожидает ее в размере более 40 тысяч рублей, говорится в исследовании «Авито Работы», имеющемся в распоряжении РИА Новости.

Так, согласно исследованию, «больше половины (56%) респондентов не рассчитывают получить годовую премию в текущем году». В то же время 41% среди тех, кто все же надеется получить такую выплату, рассчитывают на сумму до 5 тысяч рублей.

Одновременно 20% указали сумму 5-10 тысяч рублей, еще 13% - 10-20 тысяч, 8% - 20-30 тысяч, 4% - 30-40 тысяч рублей. «14% работающих россиян ожидают получение премии в размере более 40 тысяч рублей», - добавляют аналитики.