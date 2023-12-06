Общество

Из трудного подростка – в шеф-повары: как псковичка покорила кулинарный Олимп и встретилась с Ивлевым и Агзамовым

Шеф-повар из Пскова 31-летняя Надежда Пандреева когда-то не хотела учиться и ходить в школу, работала в советской столовой за мизерную зарплату и лепила пирожки. Теперь она – известный шеф-повар, недавно открыла в городе кафе и приняла участие в популярном российском кулинарном шоу «Битва шефов» на телеканале «Пятница!».

В эксклюзивном интервью «МК в Пскове» Надежда рассказала, с чего начинала свой путь, почему выучилась на кондитера, но не захотела работать в этом направлении, какое у нее самое любимое блюдо, и как проходили съемки шоу. Читайтесь здесь>>>