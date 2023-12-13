Общество

Капитальный ремонт фасада здания на улице Школьной в Пскове планируют завершить до 30 ноября 2024 года

Капитальный ремонт фасада здания на улице Школьной в Пскове планируют завершить до 30 ноября 2024 года. Соответствующая информация размещена в Единой информационной системе в сфере закупок.

Подрядчику предстоит установить защитную декоративную сетку, очистить вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок, обновить слой штукатурки, выполнить шпаклевку и окраску фасадов. Также необходимо отремонтировать карнизы, отмостки и вывезти весь строительный мусор.

Место выполнения работ: Псковская область, город Псков, улица Школьная, дом 19.

Подрядчика определят 22 декабря.

Капитальный ремонт фасада заказала администрация города Пскова. Начальная цена контракта - 1 миллион 232 тысяч 665 рублей. Источник финансирования – бюджет областного центра.