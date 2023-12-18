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Общество

Званиями Героя России за время СВО удостоены 272 военнослужащих

19.12.2023 16:14|Псков

Званиями Героя России за время спецоперации на Украине удостоены 272 российских военнослужащих, заявил на расширенном заседании коллегии Минобороны России глава военного ведомства Сергей Шойгу.

«320 тысяч человек получили государственные награды. 272 удостоены звания Героя Российской Федерации», - приводит слова Шойгу РИА Новости

Напомним, президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции 14 декабря, которая в этом году была совмещена с «Прямой линией», заявил, что специальная военная операция на Украине завершится, когда будут достигнуты ее цели. 

Теги: #спецоперация
Источник: Псковская Лента Новостей
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