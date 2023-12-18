Общество

Россияне назвали свои самые бесполезные покупки в 2023 году

Чаще всего россияне сожалеют о приобретении электроники, одежды, обуви и бытовой техники. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob по итогу опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Если год назад каждый второй россиянин смог избежать покупки бесполезных вещей, то в нынешнем году дела с бессмысленными тратами обстоят хуже, только каждый третий россиянин сдержал себя от покупки расстраивающей его позже вещи.

12% опрошенных недовольны покупкой гаджетов, «умных» колонок, фитнес-часов. Приобретенная последняя модель девайса через неделю становится устаревшей, сообщают респонденты. По 8% анкетируемых сожалеют о приобретении одежды и обуви, бытовой техники (капучинаторов, кухонных комбайнов, роботов-пылесосов соковыжималок и увлажнителей воздуха). 6% жалеют о приобретении продуктов питания, например яиц по 150 рублей, или пропавших в короткие сроки дарах моря. 4% россиян сочли бесполезными покупками парфюмерию и косметику. А вот о тратах на автомобиль, украшения и телевизор сожалеет всего по 1% опрошенных.

Ценные бумаги, посуду, авиабилеты, билеты в театр, спортивный инвентарь, товары для детей и мебель россияне сочли еще одними неудачными приобретениями.

Мужчины чаще женщин недовольны покупкой гаджетов. Женщинам же чаще не нравились купленные вещи, обувь и косметика.