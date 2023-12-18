Общество

Полсотни канализационных решеток украли из новоржевской фермы

Канализационные решетки похитили воры из помещения фермы в деревне Вехно Новоржевского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Получив сообщение о краже, сотрудники отделения полиции по Новоржевскому району провели необходимые оперативно-розыскные мероприятия и по горячим следам установили подозреваемых. Ими оказались двое безработных местных жителей 1995 года рождения. Один из них ранее уже был судим.

Выяснилось, что похищенные 50 канализационных решеток злоумышленники сдали в пункт приема металла, где полицейские их и обнаружили.

В настоящее время в отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ. Санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Вторую кражу раскрыли на территории Пушкиногорского района. Там, разбив оконное стекло в дачном доме, безработный и ранее судимый местный житель 1969 года рождения украл строительные инструменты. Шлифовальную машинку и другое похищенное из дома имущество изъяли. Возбуждено уголовное дело. На данный момент ведется следствие.