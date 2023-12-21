Общество

Мотопомпы для откачки воды передал в зону СВО Владимир Кузь

Мотопомпы для откачки воды в зону специальной военной операции передал депутат Псковского областного Собрания Владимир Кузь.

Скриншот: ГТРК «Псков»

«Это используется для откачки воды на передовой. Сколько стоят, я не буду говорить. Добро не должно измеряться в материальном плане. Есть заявка по помпам, соответственно, мы ее выполняем», - сказал Владимир Кузь с беседе с ГТРК «Псков».

Отметим, в зоне спецоперации сейчас установились плюсовые температуры, идет снег с дождем, заливая траншеи и окопы российских войск.