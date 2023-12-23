Общество

В Рособрнадзоре заявили о сокращении бюрократической нагрузки на педагогов

Рособрнадзор считает, что бюрократическую нагрузку необходимо сокращать не только для школьных учителей, но и для педагогов колледжей, вузов, а также воспитателей детских садов, для этого необходимо определить четкий перечень обязательных для заполнения документов, заявил глава ведомства Анзор Музаев.

«Не все с нами согласны, но мы считаем, что у преподавателей должен быть, как и у учителей, у воспитателей и преподавателей вузов и техникумов, тоже должен быть свой перечень», - сказал Музаев.

При этом, как отметил он, работа по сокращению нагрузки на эти категории педагогов уже началась, она ведется в шести пилотных регионах - Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Вологодской, Нижегородской и Пензенской областях, в этих регионах апробируются уже определенные поправками в закон «Об образовании», пишет РИА Новости.

Он добавил, что до 1 марта 2024 года апробация завершается и планируется, что будут разработаны соответствующие поправки в закон, которые также определят и «наказание» за теми, кто закон не соблюдает, а также меры контроля соблюдения закона.

«Если поправки в закон вступят, Дума их примет, они пройдут все инстанции, то нами, Рособрнадзору поручено, мне, вот я для своих коллег тоже выставил, у нас целевая история, чтобы 1 сентября 2024 года все эти изменения вступили в силу», - пояснил Музаев.

Глава ведомства уточнил, что к 1 сентября 2024 года поправки в закон будут касаться не только школьных учителей, но и педагогов вузов, колледжей и воспитателей детских садов.

Он пояснил, что проблемой в работе по ограничению бюрократической нагрузки является переход «от бумаги в цифру», а также загруженность бюрократической работой самих образовательных организаций.

В закон «Об образовании в Российской Федерации» были приняты поправки, которые вступили в силу 1 сентября 2022 года. Они устанавливают, что учителя не обязаны более готовить отчеты за пределами перечня, утвержденного Минпросвещения России, а электронный документооборот не должен дублироваться в бумажном виде. Приказом Минпросвещения перечень необходимой для заполнения учителем документации ограничен пятью пунктами. Ведение остальной документации в школах должно быть возложено на иных административных работников, а введение дополнительного перечня документации для заполнения учителем возможно на уровне региона только по согласованию Минпросвещения России.