Общество

Александр Котов: Служба в МЧС – для смелых и сильных духом

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов от имени регионального парламента и от себя лично поздравил сотрудников и ветеранов Главного управления МЧС России по Псковской области с профессиональным праздником – Днём спасателя. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного Собрания.

Александр Котов. Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«Работа спасателя – профессия, где в равной степени необходимо наличие высокой квалификации, физической силы, твёрдости характера и душевной чуткости. Только те, кто обладает этим сочетанием компетенций и моральных качеств, могут посвятить свою жизнь спасению людей в чрезвычайных ситуациях», - отметил он.

Служба в МЧС в любые времена подходит смелым и сильным духом, подчеркнул Александр Котов. «Современное поколение спасателей бережно хранит традиции, заложенные ветеранами ведомства, а вместе с опытом успешно использует мощный арсенал технических средств и инновационные разработки. Такой подход делает работу всех подразделений МЧС максимально эффективной», - продолжил он.

«От всей души благодарю псковских спасателей за самоотверженный труд на благо Отечества и во имя людей! Успехов и благополучия!» - добавил спикер регионального парламента.