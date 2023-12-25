Общество

50% опрошенных россиян с оптимизмом ждут 2024 год

Россиян, ожидающих, что 2024-й год будет более благоприятным для страны, оказалось вдвое больше, чем пять лет назад, свидетельствуют данные опроса Фонда «Общественное мнение».

Каждый второй россиянин (50%) уверен, что наступающий 2024 год станет более благоприятным для России, тогда как в 2018 году оптимистические ожидания на предстоящий год были только у 26% сограждан. На это указывают данные опроса ФОМ, опубликованные на официальном сайте социологического центра.

Среди позитивных ожиданий от предстоящего года - надежда на дальнейшее закрепление успеха в проведении специальной военной операции вплоть до полного достижения ее целей, ожидание экономического подъема в промышленной сфере и в сельском хозяйстве, отмечают социологи, пишет «Интерфакс».

В свою очередь сограждан, ожидающих, что предстоящий год станет хуже, оказалось впятеро меньше (9%), пять лет назад удельный вес пессимистически настроенных респондентов составлял 26%, показывают результаты исследования.

Согласно опросу, среди негативных ожиданий - усиление давление на Россию со стороны коллективного Запада.

По данным ФОМ, почти каждый четвертый россиянин (24%) полагает, что будущий год не принесет для страны особых изменений как в позитивном, так и в негативном направлении, оставшиеся 17% респондентов или почти каждый шестой затрудняются что-либо предположить.

Опрос был проведен 8-10 декабря 2023 года среди 1500 респондентов в возрасте от 18 лет в 104 населенных пунктах РФ, в 53 регионах.

Напомним, на сайте ПЛН проходит опрос «Чего ждете от 2024 года?».