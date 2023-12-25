Вернулся с фронта с ранением, жена забрала деньги: за бойца СВО из Псковской области вступились «Защитники Отечества»

Тяжелая ситуация сложилась в жизни бойца специальной военной операции, офицера, кавалера ордена Мужества, уроженца Красногородского района Алексея Колупаева. Он вернулся с фронта с тяжелым ранением и оказался в реанимации, во время чего супруга сняла с карты мужа крупную сумму денег и внесла ее на брокерские счета на свое имя. Теперь Алексей в разводе, живет с матерью в Красногородске, а бывшая жена подала в суд на алименты. Помощь инвалиду спецоперации оказывает региональное отделение фонда «Защитники Отечества», ситуацией с бывшей супругой занимаются правоохранители. Подробнее об истории — в материале Псковской Ленты Новостей.
Алексей Колупаев принимал участие в специальной военной операции, получил тяжелое ранение, является инвалидом второй группы: у него отсутствует 1/3 часть черепа, нарушено движение правой кисти из-за попадания осколков. Была парализована левая сторона тела, на данный момент мужчина передвигается с тростью.
Пока Алексей находился в зоне СВО, его жена воспитывала детей. Зарплатная карта находилась у Алексея. После получения ранения, пока мужчина находился в реанимации, его карту забрала жена, она обналичила 5 миллионов 660 тысяч рублей. Из них 3 миллиона — выплата за ранение и страховая сумма по инвалидности, 2 миллиона 660 тысяч рублей были собраны военной частью для реабилитации Алексею. Деньги в итоге были внесены на брокерские счета на имя супруги.
У Алексея проблемы с памятью, за него общается друг семьи. Жена же заявила, что все деньги были внесены на брокерские счета по обоюдному согласию. На данный момент правомерность действий супруги оценивают следователи Красногородского района.
На сегодняшний момент Алексей и женщина находятся в разводе. У них двое детей — мальчику 3 года, девочке 1,5 года. Дети с матерью живут в служебной квартире Алексея в Пскове, а сам мужчина живет с матерью в Красногородске.
Отмечается, что видеться с детьми Алексею практически не приходится, так как он постоянно находится на лечении в госпиталях, а в его свободные дни не всегда получается организовать встречи из-за разногласий с бывшей супругой. На данный момент женщина подала иск в Псковский городской суд на получение алиментов, раздел имущества со служебной квартиры и порядок общения с детьми.
Как рассказала Псковской Ленте Новостей руководитель филиала фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» в Псковской области Надежда Васильева, на данный момент Алексей Колупаев находится на сопровождении фонда.
«С 4 июня, то есть с момента начала работы фонда, Алексей проживает с мамой на территории Красногородского района. С ними работает наш социальный координатор по территории Красногородского района, оказываются все консультации, все необходимые меры поддержки, и что немало важно — человеческое участие», - отметила Надежда Васильева.
4 сентября Алексей был доставлен из Красногородска в Псков при сопровождении заместителя руководителя фонда по медицинскому сопровождению. На территории Псковской областной больницы мужчину обследовали, после чего госпитализировали в Военно-медицинскую академию имени С. М. Кирова в Санкт-Петербург, назначили лечение, дали дальнейшие рекомендации. Затем Алексей прошел курс терапии на базе Псковского госпиталя для ветеранов войн. При содействии правительства Псковской области Алексею и его матери предоставили путевки в один из санаториев Республики Беларусь. В январе 2024 года планируется госпитализация Алексея в реабилитационное отделение Псковской городской больницы. Также Надежда Васильева отметила, что уже имеются и отработаны договоренности со специалистами Федерального центра мозга и нейротехнологий ФМБА России в Москве.
«Что касается юридической стороны вопроса, правомерности действий супруги - оценить их могут только следственные органы. Мы знаем, что в следственном комитете по Красногородскому району работают над этой ситуацией. Также нам известно, что в Псковом городском суде будет рассмотрен иск жены Алексея по алиментам, порядку общения с детьми и разделу имущества (иск будет рассмотрен 18 января 2024 года). Как сообщила нам мама Алексея, их интересы в суде будет представлять адвокат. Если семье потребуется дополнительная юридическая помощь, мы готовы подключиться и сделать все возможное», - добавила Надежда Васильева.
Ситуация находится на контроле регионального координатора рабочей группы по СВО от партии «Единая Россия», вице-спикера Псковского областного Собрания депутатов Армена Мнацаканяна. По запросу федеральных коллег он удостоверился в том, что фонд «Защитники Отечества», все социальные службы, правительство области занимаются судьбой раненого бойца, все необходимые сведения по этой ситуации он отправил федеральным коллегам.
Ситуация в жизни Алексея, действительно, непростая. Остается пожелать ему успешной реабилитации и выздоровления. Офицер не брошен, вся необходимая помощь на родине ему оказывается.
Мира Васильева