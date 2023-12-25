Общество

Вернулся с фронта с ранением, жена забрала деньги: за бойца СВО из Псковской области вступились «Защитники Отечества»

Тяжелая ситуация сложилась в жизни бойца специальной военной операции, офицера, кавалера ордена Мужества, уроженца Красногородского района Алексея Колупаева. Он вернулся с фронта с тяжелым ранением и оказался в реанимации, во время чего супруга сняла с карты мужа крупную сумму денег и внесла ее на брокерские счета на свое имя. Теперь Алексей в разводе, живет с матерью в Красногородске, а бывшая жена подала в суд на алименты. Помощь инвалиду спецоперации оказывает региональное отделение фонда «Защитники Отечества», ситуацией с бывшей супругой занимаются правоохранители. Подробнее об истории — в материале Псковской Ленты Новостей.

Деньги на реабилитацию ушли на брокерские счета

Алексей Колупаев принимал участие в специальной военной операции, получил тяжелое ранение, является инвалидом второй группы: у него отсутствует 1/3 часть черепа, нарушено движение правой кисти из-за попадания осколков. Была парализована левая сторона тела, на данный момент мужчина передвигается с тростью.

Пока Алексей находился в зоне СВО, его жена воспитывала детей. Зарплатная карта находилась у Алексея. После получения ранения, пока мужчина находился в реанимации, его карту забрала жена, она обналичила 5 миллионов 660 тысяч рублей. Из них 3 миллиона — выплата за ранение и страховая сумма по инвалидности, 2 миллиона 660 тысяч рублей были собраны военной частью для реабилитации Алексею. Деньги в итоге были внесены на брокерские счета на имя супруги.

У Алексея проблемы с памятью, за него общается друг семьи. Жена же заявила, что все деньги были внесены на брокерские счета по обоюдному согласию. На данный момент правомерность действий супруги оценивают следователи Красногородского района.

Развод и встречи с детьми

На сегодняшний момент Алексей и женщина находятся в разводе. У них двое детей — мальчику 3 года, девочке 1,5 года. Дети с матерью живут в служебной квартире Алексея в Пскове, а сам мужчина живет с матерью в Красногородске.

Отмечается, что видеться с детьми Алексею практически не приходится, так как он постоянно находится на лечении в госпиталях, а в его свободные дни не всегда получается организовать встречи из-за разногласий с бывшей супругой. На данный момент женщина подала иск в Псковский городской суд на получение алиментов, раздел имущества со служебной квартиры и порядок общения с детьми.

Помощь фонда «Защитники Отечества»

Как рассказала Псковской Ленте Новостей руководитель филиала фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» в Псковской области Надежда Васильева, на данный момент Алексей Колупаев находится на сопровождении фонда.

«С 4 июня, то есть с момента начала работы фонда, Алексей проживает с мамой на территории Красногородского района. С ними работает наш социальный координатор по территории Красногородского района, оказываются все консультации, все необходимые меры поддержки, и что немало важно — человеческое участие», - отметила Надежда Васильева.

4 сентября Алексей был доставлен из Красногородска в Псков при сопровождении заместителя руководителя фонда по медицинскому сопровождению. На территории Псковской областной больницы мужчину обследовали, после чего госпитализировали в Военно-медицинскую академию имени С. М. Кирова в Санкт-Петербург, назначили лечение, дали дальнейшие рекомендации. Затем Алексей прошел курс терапии на базе Псковского госпиталя для ветеранов войн. При содействии правительства Псковской области Алексею и его матери предоставили путевки в один из санаториев Республики Беларусь. В январе 2024 года планируется госпитализация Алексея в реабилитационное отделение Псковской городской больницы. Также Надежда Васильева отметила, что уже имеются и отработаны договоренности со специалистами Федерального центра мозга и нейротехнологий ФМБА России в Москве.

Судебный процесс

«Что касается юридической стороны вопроса, правомерности действий супруги - оценить их могут только следственные органы. Мы знаем, что в следственном комитете по Красногородскому району работают над этой ситуацией. Также нам известно, что в Псковом городском суде будет рассмотрен иск жены Алексея по алиментам, порядку общения с детьми и разделу имущества (иск будет рассмотрен 18 января 2024 года). Как сообщила нам мама Алексея, их интересы в суде будет представлять адвокат. Если семье потребуется дополнительная юридическая помощь, мы готовы подключиться и сделать все возможное», - добавила Надежда Васильева.

Федеральный контроль

Ситуация находится на контроле регионального координатора рабочей группы по СВО от партии «Единая Россия», вице-спикера Псковского областного Собрания депутатов Армена Мнацаканяна. По запросу федеральных коллег он удостоверился в том, что фонд «Защитники Отечества», все социальные службы, правительство области занимаются судьбой раненого бойца, все необходимые сведения по этой ситуации он отправил федеральным коллегам.

Ситуация в жизни Алексея, действительно, непростая. Остается пожелать ему успешной реабилитации и выздоровления. Офицер не брошен, вся необходимая помощь на родине ему оказывается.

Мира Васильева